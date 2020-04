'Policija privođenjima u Splitu nije prekršila pravila struke'

Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je u srijedu da je 997 osoba prekršilo samoizolaciju te da policija u Splitu nije prekršila pravila struke kada je privela osobe koje su se protivile provođenju epidemioloških mjera o okupljanju više osoba na jednome mjestu.

Policija je obavila preko 10.000 provjera te je utvrdila da je 997 osoba prekršilo mjeru samoizolacije, o čemu policija odmah izvještava Državni inspektorat, rekao je Milina u razgovoru za N1.

Istaknuo je i da je do sada bilo teško kontrolirati propusnice jer ih policijski službenici nisu mogli brzo provjeriti na licu mjesta, što će novi sustav e-propusnica omogućiti. Za sada nema cjeloviti podatak o broju izdanih propusnica.

Što se tiče incidenta na splitskim Bačvicama gdje se u nedjelju okupilo više ljudi, a troje nisu htjeli otići pa ih je policija privela, Milina je rekao da policija u cijeloj Hrvatskoj provodi preventivne mjere da se ljudi ne bi okupljali na javnim mjestima te da je to činila i tada.

Milina je pojasnio da je policija "opservacijom područja" saznala da se tamo počeo okupljati veći broj osoba, čak do 200 te je i prije događaja desetak policajaca "krenulo s mjerom upozorenja i davanja uputa građanima da se raziđu i pridržavaju epidemioloških mjera".

"U trenutku dok su oni provodili te mjere i dok su se građani razilazili, dvije osobe su išle u suprotnom smjeru i suprotno uputama i zapovijedima policije su rekle da se one imaju pravo kretati, što nitko ne spori, svi imaju to pravo. Međutim to je opća epidemiološka mjera i one su omalovažile i iskazale potpuno nepoštovanje prema policijskim službenicima", rekao je ravnatelj policije.

Poželjno je biti na zraku, ali ne možemo svi biti na istome mjestu u isto vrijeme.

"Nije se postupalo prema dvjema osobama koje se kreću, već je to opća mjera da se u jednom trenutku ne okupi veliki broj osoba na javnom prostoru. Znači poželjno je da ste na zraku, ali ne možemo svi u jednom trenutku ići baš na to određeno mjesto", pojasnio je Milina.

Rekao je i da policija tu mjeru provodi u svim gradovima te nigdje nije bilo problema, osim u Splitu, ali i da se u javnosti gleda samo desetak sekundi snimke te da policija "nije usmjerena prema zabrani šetnje".

Te dvije osobe su glasno protestirale i jedan je građanin, možda ne znajući što se događa, također omalovažavao policijske službenike, rekao je. Dvije osobe prijavljene su po članku 13. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, a ne zbog šetnje na javnom prostoru, dok će "epilog" biti na Prekršajnom sudu.

Također, rekao je i da građanin prema kojem je policija upotrijebila sredstva prisile "nije imao apsolutno nikakvu primjedbu na postupanje policijskih službenika, što je i potpisao". Kazao je i da još nije dobio cjelovito izvješće unutarnje kontrole, ali da prema onome što je čuo od načelnika unutarnje kontrole, policijski službenici nisu prekršili pravila struke.

"Bilo je verbalno prepucavanje između osoba i policijskih službenika i tu će policijski službenici biti upozoreni. Sve će imati epilog na sudu i ponavljam, ovo je u startu bilo omalovaženje i nepoštivanje policijskih službenika koji su provodili mjere", poručio je Milina.