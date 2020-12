Olupina zrakoplova koji se u četvrtak srušio kod Omarske pronađena je u petak na području sela Subotići, javljaju Nezavisne novine.

- Pripadnici Specijalne antiterorističke jedinice Ministarstva unutarnjih poslova Republike Srpske pronašli su na Кozari ostatke sportskog aviona čiji je nestanak prijavljen jučer u 14,10 sati Policijskoj postaji Gradiška - priopćeno je iz MUP-a RS.

Pronađena su tijela posade: pilotkinje iz Rumunjske i operatera iz Srbije.

Zrakoplov se raspao nakon udara od stijenu, rekao je mještanin sela Subotići na čijem području je pronađena letjelica. On kaže da upravo se vratio sa mjesta nesreće, gdje je veći broj policije i drugih službi koje su sudjelovali u potrazi.

-To je izrazito nepristupačan teren, s mnogo kamenitih stijena. To mjesto je ovdje poznato kako Kik i Crna lokva. Do mjesta nesreće je vrlo teško doći, čak i terenskim vozilom – rekao je.

Još nije poznato zašto se letjelica srušila , a lokalni mediji javljaju da je zrakoplov je angažiran kako bi po šumskim predjelima bacao tablete s oralnim cjepivom protiv bjesnoće.