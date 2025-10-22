Policija pucala na vojnoj vježbi u Njemačkoj i ozlijedila vojnika: 'Nisu znali da održavaju vježbe'

U bavarskom gradu Erdingu dogodio se incident koji je u njemačkoj javnosti otvorio pitanja o koordinaciji sigurnosnih snaga. Tijekom vojne vježbe Bundeswehra, njemačkih oružanih snaga, došlo je do nesporazuma.

Pripadnici civilne policije, reagirajući na poziv građana, otvorili su vatru pravim mecima na vojnike, smatrajući da se suočavaju sa stvarnom prijetnjom. U pucnjavi je ranjen jedan vojnik, piše Bild. U tijeku je operacija policijskih i spasilačkih snaga, a cijeli slučaj, prema prvim informacijama, posljedica je ozbiljnog propusta u komunikaciji koji je simulaciju pretvorio u zonu stvarne opasnosti.

Lokalna policijska postaja zaprimila je poziv zabrinutih građana Erdinga. Oni su prijavili da su u svojoj neposrednoj blizini primijetili "maskirane osobe naoružane dugim cijevima". U današnjem sigurnosnom okruženju, takav opis aktivira visoki stupanj pripravnosti i protokole predviđene za opasne situacije. Prema dostupnim informacijama, operateri u policiji nisu imali saznanja o planiranoj vojnoj aktivnosti na tom području. Postupili su prema pravilima službe za situacije poput terorističkog napada, masovne pucnjave ili otmice. U roku od nekoliko minuta, nekoliko patrolnih vozila s naoružanim policajcima upućeno je na lokaciju.

Po dolasku na teren, policajci su zatekli naoružane i maskirane osobe koje su se kretale taktički. U napetoj atmosferi, gdje se odluke donose brzo, policajci nisu znali da se radi o pripadnicima vojne policije, takozvanih Feldjägera, koji su provodili vježbu urbanog djelovanja. Procijenili su situaciju kao stvarnu i neposrednu prijetnju za sebe i okolne civile. Prema izvještajima njemačkih medija, policija je izdala upozorenja, a potom, ne dobivši očekivanu reakciju, otvorila vatru bojevom municijom.

S druge strane našli su se vojnici. Pretpostavlja se da su bili uvjereni kako je iznenadni dolazak civilne policije i njihova postava dio unaprijed isplaniranog i realističnog scenarija vježbe, osmišljenog da testira njihovu reakciju. Vjerujući da se radi o simulaciji sukoba, navodno su uzvratili pucajući iz svojeg oružja, ali s manevarskim, odnosno slijepim streljivom koje stvara zvučni efekt, ali ne ispaljuje projektil. U toj razmjeni vatre, jedan vojnik Bundeswehra je pogođen i ranjen. Odmah mu je pružena prva pomoć, a iz bolničkih izvora je potvrđeno da njegove ozljede nisu opasne po život.

Nakon incidenta, pokrenulo se ključno pitanje: kako je moguće da se dogodio ovakav propust u sustavu? Vojne vježbe, osobito one koje uključuju naoružane vojnike u civilnim područjima, podliježu strogim protokolima najave svim relevantnim službama, prvenstveno lokalnoj policiji. Sve ukazuje na to da je u ovom slučaju negdje došlo do prekida u lancu zapovijedanja i komunikacije.

Istraga će morati utvrditi je li Bundeswehr propustio obavijestiti policiju, je li informacija poslana, ali nije proslijeđena pravim osobama unutar policijske hijerarhije, ili je došlo do neke treće, tehničke ili ljudske pogreške.