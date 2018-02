Policija se pješke probija kroz snijeg i građanima nosi hranu

Uz sve službe, na terenu u ovim ekstremnim zimskim uvjetima građanima pomaže i policija, u udaljenim zaseocima do kojih se teže dolazi zbog snijega. PU karlovačka je u ponedjeljak zaprimila dojavu građanina iz zaseoka na području Tušilovića koji je bio zabrinut za svoju stariju susjedu, a koja živi sama i koja mu se nije javljala.

Foto: Andreja Thomas/24sata

- Policijski službenici izišli su na teren, a zbog snijegom zatrpane ceste i neprohodnosti iste angažirali su djelatnike zimske službe koji su ralicom pročistili put do kuće starice, te su uz pomoć vatrogasaca ušli u kuću. Unutar kuće su u hladnoj sobi pronašli nepokretnu 89-godišnjakinju koja nije mogla ustati iz kreveta, ali je bila pri punoj svijesti. Odmah su zatražili intervenciju Hitne medicinske pomoći te je 89-godišnjakinja liječnički zbrinuta, a policija je o svemu obavijestila člana uže obitelji koji živi u inozemstvu. Ujedno, policijski službenici obavijestili su i nadležne službe za zbrinjavanje životinja jer je u dvorištu pronađen i pas vlasnice - javlja policija, dodajući da su u utorak policijski službenici PP Karlovac na zamolbu, prevezli i predstavnike Gradskog društva Crvenog križa do udaljenog zaseoka na području Donjeg Sjeničaka do kojeg nisu mogli svojim vozilom. Zajedno su dio puta i pješačili jer je put bio neprohodan za vozilo, gdje su starijoj osobi predali hranu i ostale potrepštine. U policiji kažu da će i u narednim danim činiti isto za još nekoliko osoba s tog područja koje su zatražile pomoć.

Foto: Andreja Thomas/24sata

I njihovi kolege PU ličko senjske, policijski službenici PP Korenica u utorak su zajedno sa pripadnicima Crvenog križa raščistili snijeg i probili se do stanovnika Mekinjara, koji su uglavnom starije životne dobi, te su im donijeli najpotrebnije namirnice.

- Sukladno potrebama lokalne zajednice, sve operativne snage zajednički nastavljaju sa aktivnostima - poručuju iz PU ličko senjske koja ujedno svoje građane i roditelje upozorava na oprez. Naime uslijed niskih temperatura došlo je do zaleđivanja vodotoka na području Ličko senjske županije, a koji mogu postati izazov za djecu koja takve površine koriste za igru, klizanje.

Foto: Andreja Thomas/24sata

- Nažalost, posljedice igre i zadržavanja na ledu mogu biti pogubne. Apeliramo na roditelje i građane, da zbog sigurnosti djece obrate pažnju gdje se igraju i da im skrenu pozornost na izbjegavanje igre u blizini zaleđenih vodotoka - apelira Pu ličko senjska.