Policija: Skiper glisera kazneno je prijavljen za nesreću u kojoj je djevojka (23) izgubila nogu

Policijski službenici Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar proveli su kriminalističko istraživanje nad 30-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog sumnje na to da je počinio kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa.

Sumnjiči ga se da se prekjučer oko 17 sati u blizini otoka Vrgada, kao voditelj brodice koji je odgovoran za plovilo i posadu, tijekom korištenja brodice u najmu, nije pridržavao propisa o sigurnosti brodskog prometa i drugih propisa o sigurnosti plovidbe i zaštiti ljudskih života na moru, sukladno odredbama Pomorskog zakona.

Zbog toga je u neposrednoj blizini brodice, podsjetimo, teško ozlijeđena 23-godišnja Hrvatica koja je bila putnica na brodu. Zadržana je na liječenju u Općoj bolnici Zadar. Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenog 30-godišnjaka Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru podnosi se kaznena prijava.

Podsjetimo, jučer smo objavili detalje nesreće. Djevojka se u utorak Vodicama s prijateljima i zaručnikom ukrcala u gliser. Trebala je to biti, neslužbeno doznajemo, proslava nedavnih zaruka. Propela glisera je zakačila djevojku koja je plivala i presjekla joj nogu iznad koljena.

Djevojku je preuzela biogradska Hitna medicinska pomoć, a odvezli su je u Opću bolnicu Zadar.

- Djevojka je izgubila puno krvi. Ima tešku ozljedu noge. U roku 15 minuta od primitka djevojka je bila na operaciji. Ujutro je bila stabilno, no oko podneva je opet operirana. Kako je riječ o hemoragijskom šoku, djevojka se nalazi na Jedinici intenzivnog liječenja. Mlada je, svega 23 godine, no pred njom je borba za život. U njenom slučaju, najbitnija su prva 24 sata, a onda slijede dani pa mogući oporavak koji će sigurno dugo trajati. Imamo iskustva s ovakvim ozljedama, no kad vam se isprazne krvne žile... Jednostavno, pred ozlijeđenom je teška borba. Za sada se ni ne pomišlja o transportu u Zagreb - rekao je Nediljko Jović, zamjenik ravnatelja zadarske bolnice.

Neslužbeno doznajemo da je nesretnu djevojku jučer posjetio i otac koji je dojurio s kontinenta na more. Portal KronikeVG piše da je djevojka iz Velike Gorice.

- U šoku sam. Vidjelo se odmah da je jako loše. Nije imala dio noge. To smo vidjeli odmah kad su došli s njom u gliseru. Ne vidi civil takve nesreće puno puta u životu - zaključio je Pakoštanac koji je priskočio u pomoć.