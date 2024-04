Policija traži Danku na novoj lokaciji. Srbi tvrde: Majka joj je trudna, a mještani žive u strahu

Potraga za tijelom Danke Ilić (2) iz Bora se nastavlja, policija i žandarmerija pretražuju teren od sela Zlot prema selu Sumrakovac, na kojem je nekoliko deponija i rezervoara s vodom. Kako navodi Radio televizija Srbije (RTS), jedan od osumnjičenih za ubojstvo je na saslušanju priznao da je premjestio tijelo, što otežava rad policije. Pripadnici Uprave kriminalističke policije (UKP) iz Beograda i Bora intenzivno rade na pronalasku tijela Danke i utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi s ovim slučajem.

'U potragu se priključilo i 50 pripadnika Žandarmerije', javljaju mediji iz Srbije.

Dankina majka Ivana je sa suprugom Milošem nedavno bila u Beogradu zbog redovne kontrole treće trudnoće, piše Mondo.rs.

- Za sada je, i pored svih stresova i agonije kroz koju prolazi ova obitelj, s Ivaninom trudnoćom sve u redu. Da je sreće, mala Danka bi se veselila još jednom bratu. Dankin stariji brat (3) svakog dana pita za sestru i doziva je, ovo je nešto najstrašnije što je moglo zadesiti obitelj Ilić - rekla je prijateljica obitelji za Mondo.rs.

Foto: MUP Srbija

Mještani Zlota zbunjeni su i uznemireni jer još nije pronađeno tijelo djevojčice.

- Ako su Dragijevići sakrili tijelo ili ga bacili negdje, mogli su to napraviti bilo gdje, s obzirom na to da je ovdje teren uglavnom nepristupačan i ima mnogo zabačenih i skrovitih mjesta do kojih nitko od nas mještana ne ide. Ne isključujem mogućnost da su Dejanu pomogli brat i otac sakriti tijelo, ali ipak pomalo sumnjam u to. Tijelo djeteta mogli su ostaviti bilo gdje, jer su svaki kamen znali u ovom kraju, poznaju selo kao svoj džep - rekao je mještanin za Mondo.rs.

Podsjećamo, malena Danka nestala je u utorak 26. ožujka. Istragom je otkriveno da je djevojčica ubijena i to je javnosti rečeno 4. travnja. Dijete su autom udarili Srđan Janković i Dejan Dragijević, nakon čega je djevojčica, kako su pisali srpski mediji, udavljena. Osumnjičenici su Dankino tijelo najprije bacili na deponij, a potom su ga premjestili na drugu lokaciju.