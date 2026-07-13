Policija traži piromana koji je zapalio aute u Sesvetama: 'Sve je polio benzinom i pobjegao'

Zagrebačka policija u potrazi je za piromanom, najvjerojatnije mlađim muškarcem, koji je u noći na nedjelju zapalio parkirane automobile te jedan čamac u dvorištu autoservisa u Travanjskoj ulici. Kako neslužbeno doznajemo, bio je maskiran tamnom odjećom, dugim hlačama i trenirci ili jakni s kapuljačom na glavi. U dvorište je upao malo iza ponoći i brzo sve zapalio.

Velik požar u Sesvetama, izgorjelo deset automobila, oštećen i brod | Foto: Marko Seper/PIXSELL

- Obavljenim je očevidom utvrđeno da je nepoznati počinitelj zapaljivom tekućinom, polio više vozila, a potom izazvao požar. Tijekom požara izgorjelo je djelomično ili potpuno 14 vozila te čamac, vlasništvo više privatnih i pravnih osoba - napisali su iz PU zagrebačke nakon očevida.

Šteta zasad nije utvrđena, no ocjenjuju je velikom.

Krim istraga je u tijeku.