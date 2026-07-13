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IMAO KAPULJAČU

Policija traži piromana koji je zapalio aute u Sesvetama: 'Sve je polio benzinom i pobjegao'

Piše Bogdan Blotnej,
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Policija traži piromana koji je zapalio aute u Sesvetama: 'Sve je polio benzinom i pobjegao'
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Foto: 24sata
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Obavljenim je očevidom utvrđeno da je nepoznati počinitelj zapaljivom tekućinom, polio više vozila, a potom izazvao požar. Tijekom požara izgorjelo je djelomično ili potpuno 14 vozila te čamac

Zagrebačka policija u potrazi je za piromanom, najvjerojatnije mlađim muškarcem, koji je u noći na nedjelju zapalio parkirane automobile te jedan čamac u dvorištu autoservisa u Travanjskoj ulici. Kako neslužbeno doznajemo, bio je maskiran tamnom odjećom, dugim hlačama i trenirci ili jakni s kapuljačom na glavi. U dvorište je upao malo iza ponoći i brzo sve zapalio.

Velik požar u Sesvetama, izgorjelo deset automobila, oštećen i brod
Velik požar u Sesvetama, izgorjelo deset automobila, oštećen i brod | Foto: Marko Seper/PIXSELL

- Obavljenim je očevidom utvrđeno da je nepoznati počinitelj zapaljivom tekućinom, polio više vozila, a potom izazvao požar. Tijekom požara izgorjelo je djelomično ili potpuno 14 vozila te čamac, vlasništvo više privatnih i pravnih osoba - napisali su iz PU zagrebačke nakon očevida.

STRAVA VATRENI UŽAS U Sesvetama je izgorjelo 10 auta i brod! Evo kako su se vatrogasci borili
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Šteta zasad nije utvrđena, no ocjenjuju je velikom.

Krim istraga je u tijeku.

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Komentari 3
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