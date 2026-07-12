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Nepodobni generali u Hrvatskoj su odbačeni i zaboravljeni, a HDZ-ovi u državnim foteljama

Piše Anamaria Burazer, Luka Safundžić,
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Nepodobni generali u Hrvatskoj su odbačeni i zaboravljeni, a HDZ-ovi u državnim foteljama
Kolinda Grabar Kitarović i Drago Lovrić | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Država se pobrinula da vojna karijera podobnim generalima, onima koji staju uz HDZ, ne završava odlaskom u mirovinu. Praksa posljednjih godina pokazuje da se uhljebljuju u institucijama kojima upravlja HDZ

Za mene se govori da sam odlaskom u mirovinu pokazao pravo lice i promijenio dres, sugerirajući da sam učinio nešto nemoralno. Moj dres uvijek je bio dres Republike Hrvatske i u njemu sam branio domovinu. Ja jesam voditelj Savjeta za obranu i sigurnost SDP-a, ali nisam član SDP-a i nemam ambiciju učlaniti se ni u jednu političku stranku. Sretan sam ako nekome moja znanja mogu pomoći. Ali ako okrenemo pilu naopako, što je s mojim kolegama generalima koji su otišli u mirovinu otprilike kad i ja pa su sada državni tajnici, savjetnici ministra obrane i ministra branitelja? To su sve političke funkcije. Jesu li oni zadržali dres? I koji to dres? Tim metaforama o dresovima unosimo nered...

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Komentari 23
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