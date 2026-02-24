Policija u Vukovaru našla 11 kg marihuane kod muškarca (32)

Vukovarska policija uhitila je 32-godišnjaka u čijem je domu pretragom pronađeno više od 11 kilograma marihuane, pola kilograma kokaina i veća količina novca namijenjena daljnjoj prodaji, izvijestila je u utorak Policijska uprava vukovarsko-srijemska.

Postupajući prema nalogu suda, policijski službenici obavili su u ponedjeljak pretragu doma i drugih prostorija u Vukovaru koje koristi osumnjičenik. Tom prilikom zaplijenjeno je točno 11.062 grama marihuane, 565 grama kokaina te 36 grama halucinogenih gljiva psilocibin.

Osim navedene droge, policija je oduzela i originalna pakiranja sjemenki indijske konoplje, više tisuća eura te druge predmete za koje se sumnja da potječu od počinjenja kaznenog djela. Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su narkotici bili pripremljeni za neovlaštenu prodaju na ilegalnom tržištu.

Zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, protiv 32-godišnjaka je podnesena kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Osumnjičenik je u zakonskom roku predan pritvorskom nadzorniku, navode iz policije.