Policija stigla po Damira Škaru: 'Nije se javio u zatvor jer nije dobio poziv, čekali smo...'

Nije ga policija uhitila nego je otišao na izdržavanje kazne. Nije se javio, kad nije niti dobio novi poziv. Nije on mislio ništa izbjegavati, kaže odvjetnica Damira Škare na vijest da je uhićen.

- Mi nismo dobili rješenje po žalbi kad mu je odbijena molba za odgodu jer je imao operaciju srca u devetom mjesecu. Čekali smo da dobijemo poziv, međutim nismo dobili poziv pa su došli po njega. Sad ide normalno izdržavanje kazne. Ništa se spektakularno nije dogodilo. Nisam stigla razgovarati s njim, nema to razloga utjecati na bilo što. On bi se ionako sam javio, ali oni su došli prije i to vam je to - tvrdi odvjetnica Sineva Vukušić za 24sata

Podsjetimo, Jutarnji List je ranije objavio kako je policija uhitila bivšega hrvatskoga reprezentativca u boksu i saborskoga zastupnika HDZ-a Damira Škaru (65) te ga sprovela u zatvor u Remetincu.

Navode da ga je policija uhitila zato što se u zadanome roku nije javio na odsluženje zatvorske kazne zbog silovanja.

Podsjetimo, Škaro se do kraja rujna ove godine trebao sam javiti u zatvor nakon što mu je odbijena molba za odgodu služenja kazne.od dvije godine i 4 mjeseca zatvora.

Škaro je osuđen jer je 2019. silovao i spolno uznemiravao zaposlenicu. Proveo je dosad u istražnom zatvoru malo manje od dva mjeseca pa će mu zatvorska kazna biti smanjena za taj dio. Molio je za odgodu iz zdravstvenih razloga, ali mu je odbijena. Inače, tijekom suđenja, koje je bilo zatvoreno za javnost, Škaro je negirao sve optužbe.