Uhitili muškarca s Floride! Sumnjaju da je izazvao najveći požar u povijesti Los Angelesa..

Muškarac s Floride uhićen je i optužen za namjerno podmetanje požara u Pacific Palisadesu u Los Angelesu, u kojem je poginulo 12 ljudi. Protiv njega su podignute tri savezne optužnice, a bit će prebačen u Kaliforniju kako bi mu ondje sudili piše Reuters.

Požar je izbio početkom siječnja, spalio više od 23.000 hektara, uništio oko 6000 objekata i prouzročio golemu štetu. Budući da se sumnja na namjerno izazivanje požara sa smrtnim ishodom, tužitelji bi mogli tražiti najstrožu kaznu doživotni zatvor ili čak smrtnu kaznu prema saveznom zakonu.

Foto: Daniel Cole

Palisades Fire zahvatio je preko 23.000 hektara tijekom snažnog naleta vjetra Santa Ana i usmrtio 12 ljudi. U isto vrijeme, požar Eaton uništio je više od 9.400 objekata u Altadeni i Pasadeni i usmrtio 18 ljudi.