Požar je izbio početkom siječnja, spalio više od 23.000 hektara, uništio oko 6000 objekata i prouzročio golemu štetu...
Uhitili muškarca s Floride! Sumnjaju da je izazvao najveći požar u povijesti Los Angelesa..
Muškarac s Floride uhićen je i optužen za namjerno podmetanje požara u Pacific Palisadesu u Los Angelesu, u kojem je poginulo 12 ljudi. Protiv njega su podignute tri savezne optužnice, a bit će prebačen u Kaliforniju kako bi mu ondje sudili piše Reuters.
Požar je izbio početkom siječnja, spalio više od 23.000 hektara, uništio oko 6000 objekata i prouzročio golemu štetu. Budući da se sumnja na namjerno izazivanje požara sa smrtnim ishodom, tužitelji bi mogli tražiti najstrožu kaznu doživotni zatvor ili čak smrtnu kaznu prema saveznom zakonu.
Palisades Fire zahvatio je preko 23.000 hektara tijekom snažnog naleta vjetra Santa Ana i usmrtio 12 ljudi. U isto vrijeme, požar Eaton uništio je više od 9.400 objekata u Altadeni i Pasadeni i usmrtio 18 ljudi.