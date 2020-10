Policija unajmila doušnika da kao zatvorenik pokuša izvući priznanje od Brucknera?

'Jedina preostala mogućnost da se Christian B. osudi bila bi dobivanje informacija od zatvorenika, ako je nešto nekome pričao', izjavio je stručnjak za njemačko kazneno pravo

<p>Njemački tužitelji navodno su angažirali jednog od zatvorenika kako bi od Christiana Brucknera dobio priznanje da upravo on stoji iza nestanka Madeleine McCann.</p><p>Pravni izvori kažu da su istražitelji zaposlili 'doušnika' kako bi dobili dovoljno dokaza da optuže Brucknera, piše britanski <a href="https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/madeleine-mccann-police-hired-inmate-22777780" target="_blank">Mirror</a>.</p><p>Državno odvjetništvo je odbilo komentirati ove navode, jednostavno poručivši: 'Nemamo komentara'.</p><p>'Doušnik' je navodno regrutiran kada je Bruckner bio u zatvoru Wolfenbuettel, prije nego što su ga prebacili u Kiel, gdje sad provodi vrijeme u samici.</p><p>Sve se to dogodilo prije nego što je Bruckner (43) imenovan glavnim osumnjičenikom, nakon što su ga telefonski zapisi smjestili u Praia da Luiz u Portugalu, istu noć kada je Madeleine (3) nestala 2007. godine.</p><p>Alexander Stevens, stručnjak za njemačko kazneno pravo, rekao je da su sada šanse istražitelja da pronađu nove dokaze jako slabe.</p><p>- Jedina preostala mogućnost da se Christian B. osudi bila bi dobivanje informacija od zatvorenika, ako je nešto nekome pričao - izjavio je Stevens.</p><p>- Tužitelj je očito htio natjerati optuženog da prizna - dodaje.</p><p>Ako su tvrdnje iznesene u uglednim njemačkim novinama istinite, to bi moglo stvoriti probleme državnom odvjetništvu u Braunschweigu.</p><p>To je zato što prema stavku 136a njemačkog Zakonika o kaznenom postupku istražne vlasti ne smiju dobiti izjavu bilo kojom vrstom obmane.</p><p>Također se pokazalo da je britanska policija dobila više novca za istragu nestanka male Maddie, uzimajući ukupni iznos koji je veći od 12 milijuna funti.</p>