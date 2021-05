Hrvoje Petričić je 22. travnja navečer prolazio Ulicom bana Josipa Jelačića u Zadru i vidio kako skupina huligana mlati 15-godišnjeg dječaka. Zaustavio se i počeo vikati na grupu koja je tukla dječaka te ih rastjerao i tako gotovo sigurno spasio dječaka od težih posljedica premlaćivanja.

Njemu je u četvrtak zadarska policija dala zahvalnicu. Načelnik Policijske uprave zadarske, Anton Dražina zahvalio je Petričiću za iskazanu hrabrost i građansku požrtvovnosti čime je dao svoj doprinos u očuvanju sigurnosti društva.

- Ne mogu vjerovati da se to dogodilo. Gledam i ne vjeruje da je to moguće u našem gradu. Takvo nasilje, takva okrutnost, a oni su djeca. Zašto se to događa - pitao se te večeri muškarac koji je hrabrim činom pomogao dječaku. Policija je ubrzo privela počinitelje napada. Trojicu su kazneno prijavili i odredili im istražni zatvor, a policija je nastavila istragu oko maltretiranja dječaka te su otkrili i da je još jedan maloljetni nasilnik tukao dječaka te su i njega priveli.

Maloljetni dječak u međuvremenu je pušten iz bolnice na kućno liječenje.

- Danas, ispred Centra hrvatskog redarstvenika Svete Denone u Ulici Stjepana Radića u Zadru, načelnik Policijske uprave Anton Dražina i Elvis Perinčić, načelnik Prve policijske postaje Zadar, uručili su zahvalnicu Hrvoju Petričiću, sugrađaninu koji je 22. travnja ove godine u večernjima satima u Ulici bana Josipa Jelačića u Zadru svojim savjesnim i odgovornim ponašanjem spriječio teže posljedice kažnjivog ponašanja - javili su iz policije te dodali da se Policijska uprava zadarska zahvaljuje i svim ostalim građanima koji svojim nesebičnim i građanski odgovornim ponašanjem sudjeluju u očuvanju i poboljšanju stanja sigurnosti na području naše županije.