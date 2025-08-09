Policijski pas Ares otkrio kokain u autu na A1: Vozač ga je skrio na mjesto zračnog jastuka...

U petak oko 11:30 na autocesti A1 kod Donje Zdenčine policija je zaustavila automobil splitskih registracija kojeg je vozio muškarac (62). Utvrdili su kako vozi bez važeće vozačke dozvole, piše zagrebačka policija.

Foto: PU zagrebačka

Tijekom daljnje kontrole, policajci su posumnjali na nezakonito postupanje vozača. Na mjestu zaustavljanja došli su policijski službenici sa službenim psom za detekciju droga. Pregledom vozila, službeni pas Ares otkrio je na prisutnost droga u unutrašnjosti auta.

U subotu su dovršili kriminalističko istraživanje, a policija je utvrdila da je osumnjičeni nabavio veće količine kokaina i heroina, kako bi ih dalje preprodavao. Drogu je skrio na mjesto gdje se inače nalazi zračni jastuk ispod suvozačeva sjedala, a automobil je vlasništvo članice obitelji