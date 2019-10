Polila sina (3) kipućom vodom jer se popiškio gdje nije trebao

Majka četvero djece priznala je da je polila svog dječaka (3) u obiteljskoj kući u New Jerseyu kipućom vodom jer ga je htjela kazniti zbog 'nedjela'.

Patricia Buchan (29) ispričala je da je zapovjedila djetetu da se skine, smjestila ga u kadu i prelila lonac kipuće vode po donjem dijelu njegovog tijela.

To je napravila, kako tvrdi žena, jer se mališan pomokrio po podu spavaće sobe.

- To je dijete svoje prve tri godine živjelo u kući strave - kazao je pomoćnik tužitelja okruga Essex Michael Morris.

Buchan je u 'kući strave' živjela s još pet odraslih osoba, uključujući majku Mary (55) i sestru Bridget (23), na imanju u Clinton Placeu. Sustavno su počeli zlostavljati dijete od srpnja 2018. godine.

Six adults were arrested for allegedly beating a 3-year-old boy in their New Jersey home.



Patricia Gamarra, 62, Mary Buchan, 55, Patricia Buchan, 28, Bridget Buchan,... https://t.co/q8mk2POfTF