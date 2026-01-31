Političari, nije Hrvatska dinastijsko društvo, da sve ostane u obitelji...

Riječka gradonačelnica Iva Rinčić je u školske odbore imenovala partnerice svojih zamjenika, u upravno vijeće dječjeg vrtića tetu zamjenika, imenovan je i prijatelj njezina životnog partnera. “Riječ je o tijelima koja nemaju izvršne ovlasti niti predstavljaju profesionalna zaposlenja, već obavljaju nadzorne i savjetodavne funkcije u ime izvršne vlasti, uz simboličnu ili nikakvu naknadu”, poručuje Rinčić. Oporba se opravdano pita nema li u čitavoj Rijeci i okolici nekoliko drugih kvalificiranih osoba koje bi mogle biti na tim funkcijama, a da nisu u rodbinskim vezama s izvršnom vlasti. Ili gradonačelnica i njezini zamjenici ni u koga nemaju povjerenja?

