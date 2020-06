Političari, odj**ite: 'Naša intima nije nikako vaša stvar!'

Žene su bolji dio Hrvatske i jasno poručuju političarima da neće trpjeti diskriminaciju: 'Nedopustivo je da bilo tko odlučuje o tome koliko će puta žena rađati i hoće li rađati. Nitko se u to ne smije miješati’

<p>Umjesto da kažu da nikad više sudski procesi neće trajati dvadeset godina, a silovatelji biti oslobođeni, oni prijete ženama da će morati rađati djecu nakon silovanja. E, nećete.</p><p>Posvetite se svojim prostatama, a reproduktivna prava žena ne dirajte, poručila je <strong>Sanja Sarnavka</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Žene pokazale srednji prst </strong></p><p>Predsjednica Zakladne uprave Solidarne, aktivistica i zagovaračica za ženska ljudska prava, samo je jedna u nizu žena koje su se priključile inicijativi te pokazale srednji prst svima onima koji nesmotreno i paušalno, bez pokušaja dubljeg razumijevanja tematike i u jeftinom pokušaju dodvoravanja dijelu birača, daju izjave vezano uz ženska ljudska prava, silovanje i pravo na pobačaj.</p><p>- Smatram da kao društvo, kao država, još uopće nismo spremni ozbiljno razgovarati o nasilju, a kamoli seksualnom nasilju. Zabranila bih muškarcima da uopće razgovaraju o reproduktivnim pravima žena - dodaje Sarnavka.</p><p>S njom su se složile i hrvatske sportašice, tenisačica <strong>Mariana Dražić</strong> i rukometašica <strong>Ivana Kapitanović</strong>:</p><p>- Pokazujem srednji prst svima koji misle da žena ne smije sama odlučivati o svome tijelu - rekla je Kapitanović, a Dražić je poručila:</p><p>- Dajem svoju podršku svim ženama u borbi za svoja osobna prava, o kojima samo mi možemo odlučiti. Ne dajmo da drugi o nama i u naše ime odlučuju.</p><h2><strong>'Nitko se ne smije miješati u naša prava'</strong></h2><p>Slično smatra i<strong> Neva Tolle</strong> iz Autonomne ženske kuće Zagreb.</p><p>- Nedopustivo je da itko odlučuje o tome koliko će puta žena rađati i hoće li rađati. Nitko se ne smije u to miješati, pitanje pobačaja nije svjetonazorsko, etičko, moralno pitanje, nego je to pitanje isključivo ženskih ljudskih prava. To je pitanje specifičnog prava iz domene reproduktivnih prava žena - kaže aktivistica i dodaje kako se u odlučivanje o reproduktivnim pravima žena ne smije miješati apsolutno nitko.</p><p>- Onoga dana kad će muškarci koji ovako zbore imati maternicu, jajnike i rađati, možda ćemo biti spremne s njima o tome razgovarati. Dotad kler ni svjetovni političari ne smiju zadirati u izborena prava žena i pravo na izbor. Abortus je medicinski zahvat i svaka državljanka RH ima pravo na njega, nijednoj se ženi taj zahvat ne smije odbiti ako ga zatraži - oštro poručuje Tolle.</p><p>Jako je iritantno da se pobačaj i pravo žene na slobodan izbor uvijek veže u javnosti od strane političara i Crkve uz silovanje, nastavlja Neva Tolle, koja gotovo 30 godina pomaže ženama žrtvama nasilja.</p><p>- Pravo žene na pobačaj je pravo svake građanke RH, čak i maloljetne. Još živimo u sekularnoj državi po Ustavu te otkud im pravo da zadiru u ovakvo osobno pitanje žena. To je potpuno nedopustivo, prestanite s tom praksom, nemojte bacati intencu samo na silovane žene. Svaka žena koja je neplanirano zatrudnjela ima pravo izbora hoće li zadržati trudnoću ili ne. Kardinalima i kleru posebna poruka, maknite vaše krunice s naše vunice - dodaje Tolle.</p><h2><strong>'Nećemo biti nova Poljska'</strong></h2><p>- Zaboravite, no pasaran, to vam neće proći. Naše su se bake i prabake teško izborile za pravo izbora. Građanke i muškarci, koji podržavaju žene u borbi za pravo izbora u ovoj zemlji, neće dopustiti da se to promijeni. Hrvatska neće biti nova Poljska - poručuje Tolle.</p><p>Kratko i jasno poručila je glumica <strong>Vlasta Ramljak</strong>:</p><p>- Svaka žena je vlasnica svoje maternice. </p><p>Podršku je dala i poduzetnica <strong>Suzy Josipović Redžepagić</strong>:</p><p>- Majka sam tri kćeri, dakle za djecu sam, ali nitko nema pravo odlučivati u moje ime, samo ja! Svaka žena sama odlučuje o svome tijelu, nikada, nikome ne polaže račune. Kakve su to gluposti?</p><p><strong>Željka Barić</strong>, ravnateljica sigurne kuće Duga - Zagreb, naglašava da je žena sposobna sama procijeniti može li roditi imajući u vidu sve okolnosti “za” i “protiv”!</p><p>- Jer na kraju, ako je teško, muškarac lako ode, a to se nikad ne osuđuje kao što se osuđuje pravo žene na izbor rađanja. Dosta je tog dvostrukog morala! - kaže Barić.</p><p><strong>Đurđica Vnučec Valić</strong><em> </em>je kao žrtva zlostavljanja osjetila kako je biti diskriminirana i nezaštićena od strane institucija.</p><p>- Ako se političari zalažu za demokraciju, smatram da svaka žena treba imati mogućnost slobodnog izbora, barem kad je u pitanju njezino tijelo. Zato rađanje mora biti odluka svake žene, a ona će na kraju i sama snositi posljedice svoje odluke kakva god ona bila, a ne političari ni itko drugi - pojašnjava Vnučec Valić.</p><p>Sociolog <strong>Zlatko Miliša</strong> smatra da se muškarci iz ove teme moraju izuzeti.</p><h2><strong>Zaštitite žene zakonima</strong></h2><p>- Pravo da odlučuje hoće li roditi nakon silovanja je isključivo na ženi. Političari nemaju pravo komentirati osjetljivo pitanje pobačaja silovanih žena prije nego što se u raspravu aktivno uključe stručnjaci poput liječnika, psihologa, pedagoga i svih onih koji rade sa žrtvama silovanja te znaju kako zaštititi njihova prava. Tek nakon toga je red na političarima, ali samo na način da donose zakonske regulative i ništa više. Zanima me kako bi ti isti političari komentirali ovu temu da je žrtva silovanja njihova sestra, kći ili druga bliska osoba. Osuđujem njihov primitivizam - smatra Miliša. Mišljenja je da razgovor s članovima obitelji nakon silovanja ima smisla samo ako ti članovi obitelji žrtvu podržavaju u bilo kojoj odluci.</p><p>Ono što bi bilo primjerenije u izbornim raspravama jest da se govori o zakonskim okvirima kojima bi se učinkovitije spriječilo i kažnjavalo nasilje nad ženama i zaštita žrtava.</p><p>Što se tiče seksualnog nasilja nad ženama, podaci MUP-a za prvih pet mjeseci ove godine pokazuju da je u porastu.</p><p>Broj prijavljenih silovanja porastao je s 18 u prvih pet mjeseci lani na čak 59 u istom razdoblju ove godine. U MUP-u, međutim, pojašnjavaju kako su dvije žene naknadno prijavile da su ih isti partneri više puta silovali u određenom periodu.</p><h2>Zašto ima više prijava za silovanje?</h2><p>Zato što je ove godine, napokon, iz Kaznenog zakona kao zasebno kazneno djelo izbačen spolni odnošaj bez pristanka.</p><p>Policija i odvjetništvo su češće prijavljivali prisilne spolne odnose za ovo blaže kazneno djelo, pa su i kazne za nasilnike bile blaže. Sad su ta dva kaznena djela spojena u jedno - sve se zove silovanje, ali i dalje postoji blaži i teži oblik.</p><p>Tema kojom bi se političari trebali baviti je i obiteljsko nasilje.</p><p>Bitno je napomenuti da se svaki slučaj nasilja između supružnika, partnera ili bivših partnera ne kvalificira uvijek kao obiteljsko nasilje.</p><p>Primjerice, u slučaju da muž prijeti ženi da će je ubiti, djelo će se najčešće okvalificirati kao prijetnja bliskoj osobi i možda neće ući u statistiku obiteljskog nasilja. Slučajevi obiteljskog nasilja znaju se “kriti” i u kvalifikacijama nanošenja teške tjelesne ozljede te ubojstva ili pokušaja ubojstva.</p><p>Marina M. (36), koju je nedavno u Cetingradu ubio suprug, a zatim presudio sebi, sedma je žena ubijena u ovoj godini. Usmrtio ju je suprug, kojega je ostavila zbog zlostavljanja i pobjegla s djecom kod roditelja. Imao je zabranu prilaska, no to ga nije spriječilo da joj pokuca na vrata i puca u glavu. Prema podacima Ureda pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, prošle godine u Hrvatskoj je ubijeno 13 žena, a deset su ih ubili bliski muškarci. U većini slučajeva, okidač za ubojstvo ili prijetnje ubojstvom bila je odluka supruge ili partnerice da napusti nasilnog supruga ili mu se usprotivi. Nažalost, nadležna tijela prečesto nisu bila u stanju prepoznati ovaj okidač. U skloništima za žene žrtve nasilja nedostaje čak 700 mjesta, a mnogo hrvatskih županija uopće nema ovakav oblik skloništa. Istanbulska konvencija samo je mrtvo slovo na papiru.</p>