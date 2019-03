Političari se odrekli plaće: 'Sve dajemo za obrazovanje đaka...'

Računalnu opremu vrijednu 256.000 kuna Grad Duga Resa donirao je dugoreškim osnovnim školama Ivan Goran Kovačić i Vladimir Nazor, te Učeničkom domu. Novac za 29 panoa, 28 projektora i 30 prijenosnih računala grad je uštedio od plaća kojih se kao volonter odrekao dogradonačelnik Miroslav Furdek, a na isti način već su opremljena i četiri dječja igrališta od plaće dogradonačelnice Katarine Srakočić koja svoju dužnost također obavlja volonterski.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

- U školama je već postavljeno 29 panoa, 28 projektora, a ravnateljima škola uručeno 30 laptopa na korištenje. Sve to u svrhu da djelatnici škole – nastavnici i nastavno osoblje, učenike, našu djecu pripreme za društvo znanja, za konkurenciju i za borbu u 21. stoljeću na tržištu rada - rekao je gradonačelnik Tomislav Boljar (HSS) dodajući da je to dio njihovih predizbornih obećanja da će raditi na društvu znanja u Dugoj Resi, te informatizaciji i opremanju škola iznad standarda.

- Htjeli smo dokazati da smo drugačiji od drugih i da ono što obećamo ispunjavamo, a htjeli smo pokazati i da političari trebaju biti plemeniti za dobrobit drugih. Zajedno smo odlučili da će se ukupan trošak plaće za svakog zamjenika se izdvajati na poseban račun gdje će biti vidljiva svaka potrošena lipa. Odlučili smo da idemo ulagati u ono što je najbitnije, a to su djeca, naša budućnost - rekao je Boljar dodajući da je potreba za opremom u školama još i puno veća, no svojim doprinosom žele donekle omogućiti učiteljima i učenicima modernu komunikaciju. Na ovaj način dodaje, planiraju provesti i drugu fazu projekta, da do kraja godine s još 370.000 prikupljenih kuna dodatno opreme informatičke učionice, kao i kemijske kabinete, učionice za tehnički i fiziku u Srednjoj školi Duga Resa, obje osnovne škole, a pokušat će i u Domu, a sve kako bi nastava bila suvremenija a time i zanimljivija učenicima.



Dogradonačelnica Katarina Srakočić (38) iz SDP-a inače je zaposlena u osiguravajućoj kući, a njen kolega dr. Miroslav Furdek (HSS) poznati je dugoreški liječnik ginekologije i radi u Domu zdravlja. Kod kandidature, oboje su se odlučili odreći plaće i naknada. Procjenjuju kako će u mandatu će na taj način uložiti nešto više od dva milijuna kuna u opremanje škola i igrališta.