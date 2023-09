Političarka se snimala s mužem i sve prenosila online, procurile fotke: 'Napali su mi privatnost!'

Susanna Gibson (40) demokratska je kandidatkinja za Dom delegata koji uz Senat u Virginiji čini zakonodavnu granu državne vlade i radi zajedno s guvernerom Virginije na zakonima i proračunu.

Susanna je i majka dvoje djece, a kako je otkrio Washington Post, Susanna se snimala sa suprugom u krevetu i to je prenosila uživo na web stranici za streming gdje je tražila one koji gledaju da se uključe sa savjetima oko seks poza i slično.

Foto: Facebook

Snimala se sa suprugom u krevetu

Kaže kako je to činila kako bi skupila novac u dobrotvorne svrhe.

Ova 40-godišnja medicinska sestra bori se za ulazak u Dom delegata protiv Davida Owena, čiji republikanci vode za tri delegata u Domu delegata (49-46), dok demokrati imaju prevlast u Senatu 22-18.

Susanna tvrdi kako je objava Washington Posta napad na njezinu privatnost i da je neće ušutkati.

No nije demantirala da je ona na snimkama.

Foto: Facebook

'Ovo je napad na moju privatnost'

Kako je objavio Washington Post, na drugim snimkama na istoj platformi gdje je uživo prenosila scene iz kreveta, rekla je kako je sa suprugom pokušala i mijenjati partnere, ali kako se to njemu nije svidjelo jer je ne voli dijeliti.

- Nećete me ovime zastrašiti niti ušutkati! To je izravan napad na moju privatnost kako bi se ponizila i moja obitelj. Moji politički suparnici i njihovi republikanski saveznici dokazali su da su spremni prekršiti zakon kako bi me napali jer nema linije preko koje nisu spremni prijeći - rekla je 40-godišnja američka političarka.