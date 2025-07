Politički analitičar: 'Nije jasno kakvu promjenu žele u Srbiji i tko će biti predstavnik toga'

U gradovima diljem Srbije ne jenjavaju akcije građanskog neposluha, odnosno blokade prometnica koje su svojevrsni nastavak prosvjeda održanog 28. lipnja kada je 140.000 okupljenih u Beogradu tražilo prijevremene parlamentarne izbore. Tadašnji prosvjed, za razliku od brojnih prethodnih, završio je intervencijom policije koja je i danima nakon ostala na ulicama privodeći pobunjene studente i građane. Revoltirane prosvjednike u četvrtak je dodatno razbjesnila odluka srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića da abolira četvoricu aktivista Srpske napredne stranke koji se kazneno progone za napad na studente i lomljenje čeljusti jednoj studentici u siječnju ove godine.

Foto: R.Z./ATAImages

Tako su u petak blokirane brojne prometnice u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Novom Pazaru... Samo u Beogradu promet je paraliziran na 30-ak lokacija. Policija se s prosvjednicima doslovno igra mačke i miša. Organi reda stignu na punkt razbiti blokadu, no prosvjednici bi se, čim bi ih uočili, brzo premještali na drugu lokaciju gdje bi najčešće rušili kontejnere na prometnice. Iako su u tim gerilskim akcijama bili spretni, policija bi ipak prilikom svake intervencije uspjela opkoliti nekolicinu te ih uhititi.

U novom valu prosvjeda bili su najustrajniji u Zemunu gdje se nervozni vozač automobilom zaletio u gomilu na barikadi i oborio jednu ženu na kolnik. U Beogradu se vozač službenog bolničkog vozila također zaletio među prosvjednike nakon čega je dobio otkaz. U Smederevu je među građane 'uletio' taksist, a jednog od njih na haubi je vozio 200-tinjak metara.

I dok su dnevna okupljanja disperzirana, ona noćna su ipak nešto masovnija i kompaktnija, pa se tako u noći na petak ispred Pravnog fakulteta u Beogradu okupilo oko 15.000 ljudi. Taj prosvjed, za razliku od onog održanog večer prije kada su ozlijeđeni deseci prosvjednika, od kojih je najmanje četvero pretrpjelo teške prijelome, prošao je bez policijske brutalnosti.



Vučić je na najavu novih blokada objavio apel moleći prosvjednike "kao Boga" da se urazume i da "ne ruše Srbiju". Kasnije je ustvrdio da podrška prosvjednicima pada jer maltretiraju građane.

- Ništa vitalno niste uništili osim interesa svojih susjeda. Zašto to rade, ni sami ne znaju, valjda da bi imali fotografije za društvene mreže. Svakog dana ovakvih blokada, podrška im dramatično pada jer ljudi to ne žele. Mogu maltretirati građane još neko vrijeme, ali na svoju štetu - kazao je Vučić koji je nekoliko dana ranije te iste prosvjednike nazvao je imbecilima koji 400 puta prelaze istu ulicu.

Foto: Zorana Jevtic



Podsjetimo, prosvjedi se, s povremenim prekidima, održavaju još od 1. studenog prošle godine kada je u padu nadstrešnice u Novom Sadu poginulo 16 ljudi za što su prosvjednici optužili "korumpirani državni sustav" i tražili odgovornost. Sada traže raspisivanje prijevremenih parlamentarnih izbora što, čini se, u ovom trenutku Vučiću ne pada na pamet.



Politički analitičar, prof. dr. sc. Anđelko Milardović, smatra kako je kod ovog prosvjeda, između ostalog, važno pitanje organizacije. Kaže da je očito da postoji organizacija, ali da ona nije hijerarhijski strukturirana i ne zna se tko je prvi, tko drugi, treći, četvrti...

- Oni generalno za sada uspijevaju animirati građane, ali smisao svakog društvenog pokreta je djelovanje koje vodi nekom cilju. A koji je njihov cilj? Tu dolazimo do pitanja političke ideologije koje proizlazi iz kolektivne svijesti srpskog društva, a to je da je Srbija identitetski podijeljena na zapad i istok, da je njezina duša podijeljena. Ta unutarnja podijeljenost vodi identitetskom dualizmu koji determinira sve tipove djelovanja. Lako je djelovati u strukturi koja je identitetski jasna. Iz dvojstva koji vidimo u Srbiji izvodi se i dvostruki tip djelovanja na način da je vanjska politika Srbije orijentirana i prema Bruxellesu i Moskvi, pa tek treba vidjeti koliko će i jedni i drugi to tolerirati. Je li ovaj prosvjed orijentiran samo na promjenu Vučića, kakvu promjenu žele i tko će biti predstavnik te promjene? Prije ovog prosvjeda činilo se da su prozapadno orijentirani, međutim, u ovom novom valu pojavio se profesor koji je počeo govoriti o "srpskom svetu" i integralizmu, velikoj Srbiji. A to je regresija u odnosu na mogućnost napredovanja Srbije i obnovi demokracije jer je Srbija zarobljena država. Vučić jest pomalo nervozan, ali nakon ovih novih poruka može biti bezbrižan jer ljudi na ulici nemaju ni koncept ni jasnu ideju – objašnjava Milardović.

Do ranog poslijepodneva diljem Srbije uhićeno je na desetke prosvjednika koji su nakon obrade u policijskim stanicama uglavnom pušteni, a do kraja dana najavljeno još više ozbiljnih blokada prometnica, mostova i autocesta. Tamošnji ministar unutarnjih poslova, Ivica Dačić, izjavio je da je policija dozvolila okupljanja na određenim lokacijama u Beogradu koje nisu od vitalnog značaja za funkcioniranje prometa, a tamo gdje postupaju, da to čine "bez upotrebe pretjerane sile".