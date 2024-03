Politički analitičar: 'SDP će sada poslušati Ustavni sud, a projekt s Milanovićem već im je uspio'

SDP će vjerojatno Milanovića skinuti s liste, kako su i najavili, i staviti Arsena Bauka za nositelja u 1. izbornoj jedinici. No, za cijeli njihov projekt to je irelevantno jer Milanović će biti SDP-ov kandidat za premijera ako osvoje većinu. Time bi bila zadovoljena forma koju zahtijeva Ustavni sud, rekao je u razgovoru za N1 politički analitičar i profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, Ivan Rimac.

Ustavni sud je zaključio u ponedjeljak kako Zoran Milanović ne smije sudjelovati u političkim aktivnostima nijedne političke stranke dok obavlja dužnosti predsjednika RH. Tu odluku je u ponedjeljak obznanio predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović nakon stručnog sastanka i sjednice ustavnih sudaca.

'Milanović neće šutjeti'

Rimac predviđa kako se Milanović neće suzdržavati.

- On sigurno neće čitavu kampanju šutjeti. Vjerojatno će nastaviti napadati Andreja Plenkovića i reagirati na njegove izjave, ali ne i govoriti u korist SDP-a - rekao je.

Analitičar je napomenuo kako SDP mora poslušati upozorenje Ustavnog suda, inače im prijeti diskvalifikacija njihove kandidacijske liste u 1. izbornoj jedinici na kojoj su najavili Milanovića.

- To bi ih koštalo gubitka dosta mandata u 1. izbornoj jedinici i vodilo bi ih u izborni poraz. Za SDP je svaki izgubljeni mandat kritičan i vjerojatno si neće dopustiti da budu tvrdoglavi i tjeraju mak na konac - jasan je Rimac.

Prema njemu, izborna kampanja je dobila na dinamici.

- Politička ponuda polarizirana je na HDZ i SDP-ovu koaliciju, što će vjerojatno dovesti do pada broja glasova svima ostalima koji su izvan tih dviju opcija. Za glasače to je motivirajuće jer će izbori biti ili-ili i to će ih mobilizirati. HDZ je dosad mislio da će lagano dobiti ove izbore, da će samo šetati po Hrvatskoj, pričati o svojim uspjesima u prošlome mandatu i da im je to dovoljno za osvojiti većinu. Sada je situacija vrlo neizvjesna - dodao je i poručio:

- I Plenković je dovođenjem Tomislava Karamarka na sabor HDZ-a u nedjelju pucao sebi u nogu. On je, koliko se sjećam, zamijenio Karamarka obećanjem da neće HDZ biti toliko korumpiran.