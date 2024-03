Plenković o Milanoviću: 'To je pokušaj mini državnog udara'

- Mislim da je predsjednik Ustavnog suda bio jasan. Sve što smo i mi rekli da je jasno da se ne samo izašlo iz ustavnih okvira uloge predsjednika, nego se kršio i sam ustav, to su oni i ponovili - rekao je.

- Sve ovo što se zbiva sa SDP-om i ovo što je napravio Milanović moramo nazvati pravim riječima – to je pokušaj mini državnog udara, zlouporaba institucija, potpuno dezavuiranje Grbina. U desetak danapromijenili su toliko priča da nema toliko ploča što smo sve čuli od njih. Prvo smo čuli koaliciju koja se sjetila slogana Grabar-Kitarović, onda Grbin tvri da će on biti kandidat za premijera, onda aMilanović odabere srijedu kao tradicionalni dan za izbore pa popodne u sukobu interesa sa samim sobom da ide na izbore, pa ne ide, pa Grbin njemu prepušta mjesto… To je kaos, obezglavljenost, a kad govore o supstanci, a toga nema. Cijeli narativ je šuplja priča, ne znam što im se dogodilo, toliko kršenja Ustava, divljaštva, primitivizma… Da smo sanjali takav scenarij, ne bismo ga mogli učiniti boljim - kazao je.

Uskoro opširnije...