Politika 'sapuna i parfema'. Milanović insinuira da se strani radnici u Hrvatskoj ne tuširaju

Prije tri godine Zoran Milanović obračunavao se s bošnjačkim političarima iz Sarajeva oko koncepta građanske države, pa onda posegnuo za formulacijom koja je izazvala burne polemike.

"Građanska država je daleki, daleki dan, i to je lijepa stvar, ali prvo sapun, a onda parfem", kazao je predsjednik Republike i izložio se kritikama zbog otvorenog šovinizma.

Nekako u isto vrijeme Milanović je Milorada Pupovca nazvao "prljavim", što je predstavnik hrvatskih Srba shvatio kao šovinistički napad. "Ja jesam prljav, kao što je rekao predsjednik Milanović, vjerojatno zato što sam Srbin", kazao je Pupovac na HTV-u. "Kao što su i Židovi bili prljavi zato što su Židovi, a Romi također prljavi zato što su Romi. Ali ne bih htio biti prljaviji nego što jesam kao Srbin".

"Nema problema, ali"

A sada se predsjednik Milanović uhvatio stranih radnika i njihove kulture. Poručio je kako "nema problema s njihovom vjerom i bojom kože", ali upozorava kako je to "druga kultura" i pritom poseže za jednom zanimljivom usporedbom.

"To je bitno drugačija kultura od one s kojom su Hrvati, Srbi, Muslimani i Slovenci, odlazili u Njemačku prije 70 godina, obukli se, istuširali, izašli na ulicu, naučili jezik i izgledali kao Nijemci. To se ovdje neće dogoditi", kazao je jučer Milanović.

Što se neće dogoditi? Stranci se neće istuširati? Neće izgledati kao Hrvati?

Zašto je Milanović, kod ilustriranja kulturnih razlika, morao spomenuti upravo tuširanje?

Rasistička higijena

Uglavnom, ovdje se već može primijetiti obrazac Milanovićevih metafora koje u slučaju Bošnjaka, Srba, Nepalaca i Filipinaca obavezno sadrže neku prispodobu o higijeni. "Sapun i parfem", "prljavi Pupovac", sada i tuširanje...

Zašto je Milanoviću bilo bitno naglasiti kako su se Hrvati u Njemačkoj "istuširali" prije izlaska na ulicu - kao da je on izravno bio upućen u njihove higijenske navike i jutarnju rutinu - koristeći upravo taj primjer kako bi potencirao bitnu razliku u odnosu na "drugu kulturu"?

Hrvati su čistunci, stranci to nisu. Hrvati se peru, stranci baš i ne.

Nije mogao pronaći nijedan drugi primjer kojim bi ilustrirao ono što želi reći, a to je da strani radnici ugrožavaju hrvatsku kulturu, već je posegnuo za najgorim rasističkim stereotipom. "Hrvati su Njemačkoj su se otiširali, ali ovdje se to neće dogoditi".

I naravno, ono što Milanovića najviše muči, Nepalci, Filipinci i drugi strani radnici neće izgledati kao Hrvati. Kao što su Hrvati "izgledali kao Nijemci". I to je nepatvoreni rasizam.

Ugrožavaju kulturu

Nije to Milanoviću izletjelo, niti mu se omaknulo, nije izvučeno iz konteksta, niti je on mislio na nešto drugo kad je to rekao, jer on o tome govori već tjednima. Uporno govori protiv stranih radnika i migranata koji će ugroziti našu kulturu, jezik i samo postojanje, a sada je zaoštrio tu orbanovsko-trumpovsku retoriku aludiranjem na to da se oni, eto, ne tuširaju.

Donald Trump već danima optužuje Haićane da jedu kućne ljubimce u Ohiju, a Zoran Milanović optužuje strane radnike da nemaju higijenske navike koje bi se uklopile u našu kulturu. Jer Hrvati se, je li tako, tuširaju svako jutro.

To je nastavak Milanovićeve politike "sapuna i parfema" kad se obračunava s političarima druge vjerske ili nacionalne pripadnosti, a sada i s došljacima druge boje kože.

Oni će za hrvatskog predsjednika uvijek biti "oni tamniji od nas", a sada i prljaviji od nas. I njihovo "nekontrolirano dovođenje treba zaustaviti".

"Tko kaže da je takvo ponašanje nacionalističko i rasističko, taj je manipulator", kazao je Milanović. Premda je glavni politički manipulator upravo on. Pa i gore od toga.