Politolog Šalaj: Ustavni sud je kršio Ustav svojom odlukom

Analitičar Berto Šalaj rekao je na HRT-u kako je u cijeloj priči oko ustavnih sudaca - malo nevinih.

- Cijela priča oko izbora novih ustavnih sudaca je bila nesretna priča u kojoj ima malo nevinih. Jučer je predsjednik Republike objavio to što je objavio. Žestoko je napao Ustavni sud, ali ne smijemo zaboraviti da je upravo on akter koji je za vrijeme parlamentarnih izbora žestoko kritizirao ustavne suce i na neki način delegitimirao USUD kao instituciju - rekao je.

Dodao je i kako je HDZ ušao krajnje neodgovorno u pregovore oko izbora ustavnih sudaca kako bi imao jaču poziciju.

- Na sve to dolazi jedno krajnje neodgovorno i po mom sudu - krajnje neodgovorno djelovanje ustavnih sudaca, oni su sami sebi produžili mandat - rekao je.

Istaknuo je kako kako temu USUD-a više ne može koristiti ni Dragan Primorac, ni Zoran Milanović, ni Ivana Kekin te da su Marija Selak Raspudić i Miro Bulj jasno rekli kako u tome ne žele sudjelovati

- Kontekst u kojem je uopće došlo do ove situacije s USUD-om nije nastao jučer. On nastaje već neko vrijeme gdje se USUD ponaša kao produžena ruka Vlade Andreja Plenkovića - rekao je Mate Mijić.

Istaknuo je kako se povjerenje u USUD među građanima urušilo nakon "čudnovatih obrazloženja i odluka" u pandemiji.

- Zbog načina izbora sudaca, on nikad nije uživao naročit ugled među ljudima. Onda smo došli do parlamentarnih izbora gdje je Zoran Milanović bacio kazetnu bombu, a oni su četkicom za zube pokušali riješiti stvari - rekao je.

Dodao je i kako i on misli da je SDP tu postupio dosta naivno, a da je HDZ igrao na svoje karte. Složio se sa Šalajem da je odluka sudaca o produženju mandata - protuustavna.

Šalaj je podsjetio kako od 2000. godine niti jedna stranka koja drži parlamentarnu vlast - nije osvojila Pantovčak.

- Pravilo predsjedničkih izbora od 2000. na ovamo, nikad na predsjedničkim izborima nije pobijedio kandidat koja je u to vrijeme obnašala parlamentarnu vlast. Za sve u životu postoji prvi put, i to se može dogoditi upravo sada, ali ja već duže govorim da je Milanović najveći adut - "ja sam zadnja brana od svevlasti Andreja Plenkovića i HDZ-a". To je za Milanovića i više nego dovoljno - rekao je.

Kako je istaknuo sva istraživanja govore da je Zoran Milanović u velikoj prednosti.

- HDZ se našao u jednoj situaciji gdje se čini da je noćna mora Andreja Plenkovića - to da njegov kandidat ne uđe u drugi krug. Sada istraživanja javnog mijenja pokazuju da će to ipak biti tako. Milanović neće pobijediti u prvom krugu, iako ne trebamo biti 100 posto sigurno - pojašnjava.

Dodao je i kako se čini da je premijer Plenković svjestan da će više od prvog kruga teško ostvariti. Mijić je pojasnio kako birači očekuju konflikt kandidata budući da je aktualni predsjednik u tvrdoj kohabitaciji s Vladom.

- Svaka se izborna utrka događa u određenom okviru. Ova se događa u okviru tvrde kohabitacije. Vrlo je važno u politici upravljati očekivanjima birača. Očekivanja su da moramo imati konflikt predsjednika Vlade i Republike. Da predsjednik Republike mora biti brana predsjedniku Vlade. Birači se ne bave činjenicom je li to normalno, koliko time da je to jednostavno realnost - rekao je.

Kako kaže tu se ne gleda tko će s njime najbolje surađivati, nego tko će mu oponirati.

- Ideja izbora Dragana Primorca je bila da to ne bude netko od HDZ-ovih teškaša. Primorac se predstavlja da želi mijenjati taj okvir - rekao je.

- Dok se ne pronađe ta prijelomna točka, Milanović može ništa ne raditi. On može ići po Hrvatskoj jesti čvarke i puštati psiće da ga oblizuju, jer ga nitko nije izazvao nekom ozbiljnom temom - zaključio je.