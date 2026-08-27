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Poljak u Međugorju palio oltar i šarao Gospu. Traže dulji pritvor, a evo što kaže braniteljica

Piše HINA,
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Poljak u Međugorju palio oltar i šarao Gospu. Traže dulji pritvor, a evo što kaže braniteljica
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Foto: Denis Kapetanovic
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On je tijekom te rasprave u Sudu BiH priznao da je počinio kaznena djela tvrdeći da bi ih ponovio...

Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zatražilo je od državnog suda te zemlje dvomjesečno produljenje pritvora poljskom državljaninu Bartłomieju Włodzimierzu Krakowiaku, osumnjičenom za skrnavljenje Gospinih kipova i podmetanje požara na vanjskom oltaru crkve u Međugorju.  

"Tužiteljstvo je dostavilo Sudu prijedlog za produženje mjere pritvora za još dva mjeseca iz istih razloga zbog kojih je mjera pritvora ranije i određena", navedeno je u odgovoru Hini iz Tužiteljstva BiH. 

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Jednomjesečni pritvor poljskom državljaninu istječe sutra, a određen je potkraj srpnja zbog opasnosti od bijega te procjene da bi osumnjičenik boravkom na slobodi mogao ponoviti kazneno djelo. Odluku o zahtjevu za dodatno produženje pritvora mora potvrditi Sud BiH. Iz državnoga Tužiteljstva su dodali kako se istraga u tome predmetu nastavlja. 

Osumnjičeni za oskvrnuće u Međugorju predan MUP-u HNŽ-a na daljnju obradu
Foto: Denis Kapetanovic

"U predmetu tužiteljstvo sa partnerskim institucijama provodi istražne radnje sa ciljem donošenja tužiteljske odluke", naveli su.

Foto: Snimio čitatelj 24sata

Krakowiaka se sumnjiči da je potkraj srpnja u noći zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova u Međugorju, crnom bojom oskvrnuo Gospine kipove te ispisao uvredljive poruke.

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To po Kaznenom zakonu BiH predstavlja kaznena djela oštećenja ili rušenja vjerskih objekata, izazivanja narodnosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti te izazivanja opće opasnosti. 

Osumnjičeni za oskvrnuće u Međugorju predan MUP-u HNŽ-a na daljnju obradu
Foto: Denis Kapetanovic

On je tijekom te rasprave u Sudu BiH priznao da je počinio kaznena djela tvrdeći da bi ih ponovio. Njegova braniteljica Denisa Gačanin tada je osporila tvrdnju da je postupao iz mržnje.

Međugorje: Oskvrnut Gospin kip na brdu ukazanja
Foto: Denis Kapetanovic

Bartłomiej Włodzimierz Krakowiak postao je poznat 2017. godine kada je pješice prevalio oko 1300 kilometara od Varšave do Međugorja. To je putovanje opisivao kao duhovnu prekretnicu. Otada je često dolazio u ovo svjetski poznato hodočasničko katoličko središte.

Međugorje: Oskvrnut Gospin kip na brdu ukazanja
Foto: Denis Kapetanovic

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