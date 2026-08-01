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POLJAK OSKVRNUO KIP

Nakon vandalizma u Međugorju oglasio se i Papa: 'Mladi, molite se i budite graditelji mira'

Piše HINA,
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Nakon vandalizma u Međugorju oglasio se i Papa: 'Mladi, molite se i budite graditelji mira'
Foto: REUTERS/Čitatelj 24sata
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Incident nije smanjilo zanimanje za Mladifestival koji je okupio sudionike iz 73 zemlje svijeta. Papa Lav XIV. ih je pozvao da se oslone na Gospu, u poruci koju je pročitao apostolski vizitator za župu Međugorje, nadbiskup Aldo Cavalli.

Papa Lav XIV. pozvao je mlade da slijede Isusa i mole se Djevici Mariji na tradicionalnom okupjanju u Međugorju, nekoliko dana nakon što je 31-godišnji Poljak oskvrnuo Gospine kipove i zapalio vanjski oltar u tom svjetski poznatom marijanskom svetištu. 

Incident nije smanjilo zanimanje za Mladifestival koji je okupio sudionike iz 73 zemlje svijeta. Papa Lav XIV. ih je pozvao da se oslone na Gospu, u poruci koju je pročitao apostolski vizitator za župu Međugorje, nadbiskup Aldo Cavalli.  

„Sveti Otac potiče mlade da se dadu voditi Duhom Svetim i da se povjere zagovoru Blažene Djevice Marije, Majke Crkve, kako bi postali svijetli svjedoci radosne vijesti, promicatelji bratstva i graditelji mira u društvu“, rekao je Papa. 

Poljski državljanin Bartłomiej Włodzimierz Krakowiak uhićen je ranije ovoga tjedna pod sumnjom da je crnom bojom zalio Gospine kipove na Podbrdu i kod Plavog križa, ispisao uvredljive poruke te zapalio vanjski oltar crkve sv. Jakova. Sud mu je odredio 30-dnevni pritvor.  

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Oltar je ubrzo očišćen i osposobljen, pa je upravo s njega služena misa za desetke tisuća mladih iz Hrvatske, BiH, Argentine, Austrije, Poljske, Mađarske, Njemačke, Francuske, Italija, Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine i drugih zemalja.  

Program se simultano prevodi na 18 svjetskih jezika, a uključuje molitvu, kateheze, svjedočanstva, mise, procesiju sa svijećama, klanjanje, procesiju s Gospinim kipom te predstavu zajednice liječenih ovisnika Cenacolo.

Mladifest se u Međugorju održava od 1989. i traje do 6. kolovoza. 

Međugorje je postalo svjetski poznato odredište katoličkih hodočasnika nakon tvrdnji šestero djece da im se 1981. ukazala Gospa.

Nakon dugogodišnjeg razmatranja tog fenomena, Vatikan je 2024. izdao stav „Nihil obstat“ za međugorsku pobožnost, ne potvrđujući nadnaravnost ukazanja. Pastoralna skrb o župi i hodočasnicima povjerena je apostolskom vizitatoru, nadbiskupu Aldu Cavalliju.

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