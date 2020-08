Poljička - splitska cesta užasa: Jurnjava, nesreće, poginuli...

Na Poljičkoj cesti gotovo svakodnevno možete biti svjedoci prebrze i opasne vožnje. To ima i svoje posljedice, ova splitska cesta često je 'gost' crnih kronika zbog teških nesreća

<p>Poljička cesta, jedna od Splitskih žila kucavica bila je prošle noći poprište divljanja s tri skupa superautomobila. Vozili su i 150 km/h prolazili kroz crveno, opasno se ubacivali i sve snimali. Policija ih nije uspjela pronaći. Jasno da je takav video privukao mnogo pažnje i ogorčio velik dio javnosti, ne samo Splićana.</p><p>No Poljička cesta nije prvi put u centru pažnje, na ovoj cesti ljudi su gotovo svakodnevno svjedoci obijesne i opasne vožnje, a često se događaju i velike nesreće, ponekad i s najgorim ishodom. Razlog zašto je Poljička takav magnet za prebrzu vožnju i divljanje je činjenica da se radi o širokoj, djelomično šesterotračnoj cesti koja je prilično ravna i po kojoj je s jačim motociklom ili autom lako razviti velike brzine. Po danu je ta cesta zakrčena automobilima, no noću je uglavnom prazna i mnogima kao magnet za divljanje u prometu. </p><p>-Ako se vozite iz smjera Omiša imate policijsku kameru kod Lidla poviše Križina, no s druge strane kamere nema. To je ravan dugačak dio, i ako netko potegne i prođe kroz crveno može tu voziti i 200 na sat - rekao nam je jedan Splićanin koji je htio ostati anoniman. Kaže da je stalno svjedok divljanja, vožnje slaloma i jurnjave tom dionicom kojom su vozili i 'junaci' najnovijeg videa u Porscheima i McLarenu.</p><p>No takva neodgovorna vožnja nerijetko ima tragične posljedice. Poljička se u crnim kronikama spominjala još 2009. godine kad je mlada vozačica zbog prevelike brzine izgubila nadzor, udarila u rub kolnika, a potom i u stablo što je doslovno prepolovilo njenu Hondu. Vozačica je poginula, a nesreću je uspio izbjeći 19-godišnji pješak koji se spasio skokom preko zida. </p><p>Dvije godine kasnije na Poljičkoj u naletu auta poginuo je 75-godišnji pješak. Svoju epizodu na Poljičkoj je imao i bivši hrvatski nogometni reprezentativac Ivica Križanac. On je u ožujku 2011. godine, dok je još igrao za RNK Split u svojem BMW-u zaustavljen u 22.45 sati pijan u Poljičkoj cesti nakon što je prošao kroz tri crvena svjetla. Proveo je noć u pritvoru. </p><p>U ožujku 2014. na križanju Velebitske i Poljičke ceste došlo je do prometne nesreće u kojoj su sudjelovala četiri vozila pri čemu je smrtno stradala jedna žena. Još jedna teška nesreća na Poljičkoj u listopadu 2018. odjeknula je čitavom Hrvatskom. Pijana vozačica Ivana Tena Gotovac Soldić je s Audijem na pješačkom prijelazu usmrtila 19-godišnju Mariju Ćorić. Ona je prelazila cestu dok je na semaforu bilo zeleno, a vozačica ju je udarila velikom brzinom svojim Audijem A3 te potom pobjegla s mjesta nesreće. Navodno se prije nesreće utrkivala s taksijem i ubacivala ispred njega. Policija ju je našla i privela, a prošle je godine Ivana Tena Gotovac Soldić nepravomoćno osuđena na zatvor u trajanju 10 godina. To je prvi slučaj da je netko u Hrvatskoj zbog nesreće u cestovnom prometu dobio maksimalnu moguću kaznu. </p><p>Prošle godine Splitom i Poljičkom na motociklu je divljao 19-godišnji YouTuber Adri, napravio 80 prekršaja, sve snimio i ponosno objavio na YouTubeu. Za svoj 'pothvat' mladić je dobio mjesec dana zatvora, novčanu kaznu od 14.000 kuna te dvije godine zabrane upravljanja vozilima A kategorije. YouTubera u divljanju nije spriječila ni činjenica da je samo nekoliko dana prije nego što je on snimio video, u Poljičkoj zabilježena još jedna žrtva, 45-godišnja žena koju je usmrtio 24-godišnji motociklist. </p><p>Prije samo dva mjeseca na Poljičkoj se odigrala još jedna 'spektakularna predstava'. Policajac je na raskrižju Poljičke i Dubrovačke ulice vidio automobil koji je udario u drugo vozilo. Policajac je pokušao automobil zaustaviti, no vozač u njemu pritisnuo je papučicu gasa i pobjegao. Filmska potjera za njim završila je tako da je auto sletio s ceste udario u rasvjetni stup i okrenuo se na krov.</p><p>- Treba nešto napraviti prije nego netko opet pogine. Prije ili kasnije će neko noćno divljanje opet uzeti neki život. - kaže nam naš splitski sugovornik.</p><p>- Ovdje 'mulci' stalno jure kroz crveno, samo jedna ili dvije kamere riješile bi problem zauvijek - zaključuje on. </p>