Skupim autima divljali Splitom, jurili kroz crveno sa 150 na sat: 'Mogli su tako nekoga ubiti'

<p>Ovo je školski primjer obijesne vožnje. Za to je predviđena zatvorska kazna i oduzimanje vozila. I to treba napraviti, rekao je sudski vještak za promet <strong>Goran Husinec. </strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>Naime, dobili smo snimku na kojoj se vidi kako tri automobila brzinom oko 150 km/h jure Poljičkom ulicom u Splitu ne mareći za sigurnost u prometu u noći na nedjelju.</p><p>Prolazili su kroz crveno, pretjecali, snimali u vožnji... Sve ono što se ne smije raditi. </p><p>- Mogli su nekoga ubiti. Zamislite na raskrižju da je dolazio drugi automobil s njihove lijeve strane. Ako bi brzinom od 140 ili 150 km/h na sat udarili u vrata vozača, taj bi ostao na mjestu mrtav - oštro je poručio Husinec. </p><p>Svi auti na videu su supersportski automobili sposobni za strelovita ubrzanja i maksimalnu brzinu veću od 300 km/h. Auto iz kojeg se snima i drugi auto s kojim se utrkuje su modeli Porschea, 911 Turbo S.</p><p>Riječ je o pretposljednjoj generaciji kultnog Porschea, modelu koji se proizvodio od 2016. godine. Ima motor snage 580 KS, koji automobil do 100 km/h potjera za 2,9 sekundi, što je jedno od najboljih ubrzanja za serijske automobile na svijetu.</p><p>Može postići 330 km/h. U Njemačkoj je auto kao novi koštao 205.000 eura, a u Hrvatskoj oko dva milijuna kuna. Polovni danas koštaju uglavnom iznad 120.000 eura.</p><p>Treći auto u videu je McLaren 570 S, auto koji se proizvodi od 2015. godine i ravnopravan je konkurent Porscheima. Ima motor sa 570 KS, postiže 328 km/h, a ubrzanje do 100 km/h mu traje samo 3,2 sekunde. Kao novi u Njemačkoj stoji oko 185.000 eura, a kod nas se službeno ne prodaje. Polovni koštaju uglavnom više od 120.000 eura.</p><p>Iako se brzina ne vidi na snimci, auti u nekoliko navrata ubrzavaju na više od 100, možda i 150 km/h što možemo pretpostaviti po zvuku motora i mijenjanju brzina. Naime, već u trećoj brzini ovi auti mogu pojuriti oko 150 km/h.</p><p>Splitska policija nam je potvrdila da su dobili dojavu oko 1 sat ujutro sa subote na nedjelju. </p><p>- Aktivirali smo raspoložive policajce na toj lokaciji, ali ih nismo uspjeli pronaći. Kriminalistička istraga je u tijeku - kratko su poručili iz policije. </p>