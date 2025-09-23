Obavijesti

Poljoprivredu ubija uvoz, farme propadaju, stanje je tragično...

Prema podacima Hrvatske gospodarske komore, Hrvatska je u 2024. godini uvezla hrane za čak 6,26 milijardi eura, uz deficit od 2,4 milijarde.

Slijedi nam novi pomor svinja, njih 12 tisuća. To bi samo po sebi predstavljalo strašan udarac hrvatskoj poljoprivredi, kad ne bi bila riječ o novoj etapi njezina nestajanja. Od 1990. do danas broj goveda u Hrvatskoj pao je s 830 tisuća na 122 tisuće, a slični su trendovi prisutni i u ostalim granama stočarstva.

