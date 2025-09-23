Prema podacima Hrvatske gospodarske komore, Hrvatska je u 2024. godini uvezla hrane za čak 6,26 milijardi eura, uz deficit od 2,4 milijarde.
KOMENTIRA: BORIS RAŠETA PLUS+
Poljoprivredu ubija uvoz, farme propadaju, stanje je tragično...
Čitanje članka: 1 min
Slijedi nam novi pomor svinja, njih 12 tisuća. To bi samo po sebi predstavljalo strašan udarac hrvatskoj poljoprivredi, kad ne bi bila riječ o novoj etapi njezina nestajanja. Od 1990. do danas broj goveda u Hrvatskoj pao je s 830 tisuća na 122 tisuće, a slični su trendovi prisutni i u ostalim granama stočarstva.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+