Poljska postrožila pravila za boravak Ukrajinaca u zemlji

Poljska je postrožila uvjete boravka za stotine tisuća ukrajinskih izbjeglica koji žive u toj zemlji, prenosi u petak agencija dpa.

Poljski predsjednik Karol Nawrocki potpisao je zakon neposredno pred rok 1. listopada, prenosi poljska novinska agencija PAP.

Jedna od promjena jest da će Ukrajinci primati socijalne naknade poput dječjeg doplatka samo ako rade i plaćaju poreze u Poljskoj.

Taj je zakon bio predmet spora između liberalne poljske vlade i novog, konzervativnog predsjednika.

Prvi nacrt zakona nije prošao jer je Nawrocki stavio veto, nakon čega je vlada popustila po pitanju dječjeg doplatka.

Da se spor oko zakona produžio, Ukrajinci bi početkom listopada ostali bez pravne osnove za rad u Poljskoj, prenosi dpa.