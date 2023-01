Poljski parlament prihvatio je nova izborna pravila uoči izbora

Prema tom novom zakonu, moglo bi se otvoriti više biračkih mjesta u selima do 200 stanovnika, a ako ne bi bio dostupan redoviti javni prijevoz, morali bi biti organizirani autobusi do glasačkih mjesta za ljude starije od 60 godina i za one s invaliditetom.

Kritičari kažu da se u izbornoj godini ne bi trebao mijenjati izborni zakon, navodeći presudu Ustavnog suda prema kojoj šest mjeseci prije raspisivanja izbora ne bi trebali biti uvođeni značajniji amandmani.

Prijedlog zakona treba proći gornji dom parlamenta, Senat, i treba ga potpisati predsjednik da bi postao zakon, tako da vjerojatno u tom vremenu neće stupiti na snagu.

Poljska će održati parlamentarne izbore u listopadu i studenome i premda vladajuća stranka Pravo i pravda (PiS), koja ima jaku potporu među starijim i seoskim stanovništvom, još uvijek vodi u anketama, njezina potpora pada zbog krize troškova života.

Čelnik glavne oporbene stranke, Građanske platforme, rekao je kako se mijenjanjem pravila u izbornoj godini "krše osnovna načela demokracije".

"Ako je (PiS) spreman... manipulirati izbornim zakonom kako bi povećao svoje izborne šanse, lako je zamisliti da će biti sposoban i za druge vrste manipulacija", rekao je Donald Tusk.

Zamjenik predsjednika PiS-a Ryszard Terlecki rekao je da je jedina svrha promjena povećati odaziv birača.

Čelnik stranke Jaroslaw Kaczynski rekao je prošlog listopada da vlada želi stvoriti još nekoliko tisuća biračkih mjesta "kako bi ljudi koji izlaze iz crkve (nedjeljom) mogli glasovati".

Analitičari kažu da je u ovoj fazi teško procijeniti utjecaj novih pravila na izborne rezultate, ali su ovakve promjene uvedene tako blizu izbora nezakonite i teško ih je provesti.

"Naše istraživanje pokazuje da to neće povećati izlaznost, učinak će biti minimalan... da je to poštena ideja, većinom bi povećali broj biračkih mjesta u mjestima s velikom gustoćom naseljenosti, u gradovima", rekla je Anna Materska- Sosnowska, politologinja sa Sveučilišta u Varšavi.

