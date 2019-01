Pomilovanje Huanita: Kolinda čeka da ministar pošalje papire

U skladu sa Zakonom o pomilovanju Predsjednica će pričekati izvješće Ministarstva pravosuđa i obrazloženi prijedlog ministra pravosuđa, što ne dovodi u pitanje odluku Predsjednice o pomilovanju Huanita Luksetića, stoji u službenim odgovoru iz Ureda predsjednice.

Koliko će procedura trajati, ovisi o brzini Ministarstva pravosuđa.

Od kada nema komisije, predsjednica Kolinda Grabar Kitarović pomilovala je 14 ljudi i to u obliku privremene rehabilitacije.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković ranije je u ponedjeljak izvijestio da je na adresu Ministarstva stigla molba Huanitovog odvjetnika te da će u najkraćem roku pribaviti izvješća te ih proslijediti Uredu predsjednice.

Iako Bošnjaković nije htio komentirati činjenicu da je Luksetić osuđen zbog preprodaje droge iako ju je koristio za potrebe liječenja, ipak je imao potrebu komentirati cijelu hajku koja se digla u javnosti.

- U javnosti je predstavljeno da bi on bio bačen u tamnicu. To jednostavno nije točno. Ne bi on ćeliju niti vidio, kada ljudi imaju zdravstvene tegobe idu u zatvorsku bolnicu, ako im ne možemo pružiti sve usluge, idu u redovnu bolnicu - naveo je Bošnjaković.

U ponedjeljak je odvjetnik Huanita Luksetića, Vladimir Gredelj, poslao predsjednici Kolindi Grabar Kitarović pismo u kojem joj se zahvalio u svoje, ali i u ime obitelji Luksetić.

- Upućivanjem Huanita na izdržavanje kazne zatvora bio bi ugrožen i njegov život, budući je narušenog zdravlja, i nesposobnosti zdravog rasuđivanja, izjavio da će si oduzeti život ukoliko sustav ustraje na izvršenju kaznene sankcije. Stoga smo najavu koju su prenijeli svi hrvatski mediji, da ste spremni u njegovu slučaju iskoristiti svoju ovlast da pomilujete Huanita doživjeli uistinu kao Božju providnost - stoji, između ostalog, u pismu odvjetnika Gredelja.

