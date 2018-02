Pomilovat će ga? BMW-om je pokosio curu dok je jela užinu

Milena i Slavoljub Ilić iz Niša su ogorčeni kaznom koju je sud u Rumunjskoj izrekao Andreju Kristijanu Karamelei (23) koji je odgovoran za smrt njihove kćeri. Irena Ilić (27) je poginula 30. ožujka prošle godine u tvornici u rumunjskom gradu Pitešti.

Karamelea (23), koji je u tvornici radio na određeno, je BMW-om uletio u tvornicu među stolove za kojima je sjedilo i doručkovalo 50-ak radnika. Irena je zadobila ozljede od kojih je umrla. Ozlijeđeno je još troje ljudi. Karamelea je za ubojstvo iz nehata dobio samo uvjetnu kaznu od dvije godine i osam mjeseci, a postoji i mogućnost da bude pomilovan i tako izbjegne bilo kakvu kaznu.

- Pratili smo suđenje i šokirali se. Njegova je odvjetnica rekla da je mlad, da je pogriješio, a on je rekao da mu je žao i da nikada više neće to napraviti. Kao da je potrgao neku igračku, pa neće nikada više. Ne znamo da li je u pritvoru bio i mjesec dana. Dobio je uvjetnu kaznu, a oni sad čekaju neko pomilovanje, to je sramota - kažu ogorčeni roditelji. Milena i Slavoljub su angažirali odvjetnika no ne vjeruju da će se išta promijeniti.

- Mislim da nam žalba neće proći. Njihovi sudovi tretiraju prvu prometnu nesreću blagim kaznama. Mlad je kažu i pogriješio je. Pa i naša kćer je bila mlada. Nju nam ništa ne može vratiti, ali smo očekivali bar neku pravdu. Sramota je da smo prešli toliki put kako bi čuli da će njega amnestirati - kažu roditelji. Tvornica u kojoj je radila njihova kćer pružila im je pomoć. Platili su im put u Rumunjsku, ponudili smještaj. Sada Slavoljuba žele zaposliti u tvornici u Nišu.

Nosio paket

Karamelea je na sudu rekao da je toga kobnog dana došao u krug tvornice kako bi nekome donio paket. Onda je "ludovao" BMW-om i s 80 km/h uletio u menzu. Vještaci su utvrdili da se nesreća mogla izbjeći da je Karamelea vozio prilagođenom brzinom koja je na tom dijelu ograničena na pet km/h, piše Blic.