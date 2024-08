Pomorac je nastradao na brodu Jadrolinije: 'Oduzet sam, a iz firme nisu ni pitali kako sam!'

Ante Barić (50) leži u zadarskoj bolnici nakon nesreće pri ukrcaju automobila na trajekt na liniji Prizna - Žigljen prije tjedan dana, piše index, koji je razgovarao s ozlijeđenim pomorcem. Kaže kako je zaposlenik Jadrolinije već 10 godine i da radi smjene do 12 sati. Prilikom ukrcaja udario ga je kamper koji ga je odbacio na drugi auto.

- Ne znam hoću li više hodati, ležim oduzet od kralježnice prema dolje. Iz firme me nitko nije zvao niti pitao kako sam, nitko se nije ponudio pomoći ni iz mog sindikata. Jedino me kapetan broda Cres posjetio. On je odmah intervenirao i napravio sve što je mogao. Posjetili su me i kolege pomorci - rekao je za index ozlijeđeni prvi časnik palube i dodao da u smjeni odradi 24 polaska u 12 sati zbog čega mu, već od pola dana padne koncentracija.

- Tko može biti koncentrirat 12 sati na temperaturi od 40? Nije to samo iskrcaj i ukrcaj, čeka me i administracija, a nema mi tko pomoći - rekao je i dodao da su tek sedmi dan počeli zvati iz Nezavisnog sindikata pomoraca putničkih brodova Hrvatske i ostalih, ali pita se gdje su bili prije sedam dana.

Iz Jadrolinije su za index odgovorili da su u ovom slučaju sve napravili zakonski i da pomažu ozlijeđenom pomorcu i njegovoj obitelji.