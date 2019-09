Pomozi muuuuuuu: Pogledajte kako je spasio tele kod Osijeka

Zdravko Krznarić, hrabri student treće godine Poljoprivrednog fakulteta iz Antunovca u ponedjeljak je iz dubokog kanala izvukao tele i tako ga spasio od utapanja.

Zdravko je uz djevojku krenuo u turističku vožnju autom po Baranji kada su na povratku kući stali pored kanala koji je dijelio pašnjak i cestu kako bi fotografirali životinje. Tada su u istom kanalu ugledali maleno tele kako se bespomoćno trga i pokušava izaći iz vode. Zdravko je odlučio potražiti pomoć te u blizini naišao na čovjeka, objasnio mu situaciju, no on mu je odgovorio kako to nije njihovo tele te će obavijestiti vlasnike čim se vrate. Dok su čekali vlasnike, tele se umirilo.

Foto: čitatelj 24sata

– Bacali smo kamenčiće, pljeskali, stvarali što više buke jer smo mislili da će mu možda neki instinkt reći da se penje i bježi. – objasnio je Zdravko. Foto: čitatelj 24sata

Vrijeme je tako prolazilo, a vlasnika nije bilo niti nakon 30 minuta. Tada je Zdravko shvatio da je jedini način da se tele ne utopi taj da on uskoči u prljavu vodu, punu trave, lopoča i algi i iščupa ga van, otišao je do svog auta, skinuo odjeću i uskočio u kanal. S obzirom na to kako se tele nalazilo na sasvim drugoj strani obale, morao je preplivati par metara kako bi dospio do njega.

Maleno je tele prvo pomazio kako bi ga pokušao smiriti jer se od straha počelo tresti, a onda ga pokušao svom snagom vući i gurati kako bi ga mogao spasiti, no od straha tele se neprestano opiralo. Pošto je put iz kanala bio vrlo strm, pun blata i skliske trave, to mu je znatno otežalo akciju spašavanja jer su i on i tele klizili nazad u kanal. Zbog tog otežanja promijenio je način pristupa, prestao vući i počeo sa druge strane gurati, i uz mnogo truda uspio izgurati maleno tele iz kanala.



Foto: čitatelj 24sata

Uplašeno se tele na površini ukočilo od straha pa ga je Zdravko nastavio maziti kako bi se smirilo. Nedugo nakon što su oboje sigurno bili na površini, na traktoru su došli vlasnici koji su mu se, objašnjava Zdravko, neprestano zahvaljivali i nudili tuš, ručnike te ga odvezli blizu njegova auta, a malo su tele vratili svojoj majci koja je neprestano mučala dok se njezina beba utapala.

Foto: čitatelj 24sata

Foto: čitatelj 24sata

