To što se radi Frki Petešiću, jednom časnom hrvatskom domoljubu, koji se početkom 90-ih u Francuskoj borio i lobirao za francusko priznanje Hrvatske jest sramotno. Ako netko smatra da je počinjeno kazneno djelo i da je nešto protuzakonito, neka o tome ne govori pred medijima i time ne manipulira već neka prijavi nadležnim institucijama pa ćemo vidjeti, izjavio je HDZ-ov zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol.

Ponovio je kako se prema Frki Petešiću, pri dodjeli stana na korištenje, postupalo u skladu sa zakonom, on uredno plaća prirez u Gradu Zagrebu gdje ima prijavljeno boravište.

- Tu je sve potpuno čisto. To je tema koja je nametnuta medijima ni iz čega - rekao je Sokol.

Kad je riječ o slučaju načelnika Ivanić Grada kojemu je uhićeni načelnik aerodromske policije Pleso u zračnoj luci 'sredio' besplatno parkiranje, Sokol je rekao kako HDZ nema tolerancije prema korupciji i pušta institucije da neovisno obave svoj posao. Takvih slučajeva ima u svim strankama, dodao je spomenuvši slučajeve bivših SDP-ovaca novogradiškog gradonačelnika Vinka Grgića i Željka Sabe.

- HDZ ima nikakav stupanj tolerancije za korupcije za razliku od SDP-a koji to ipak tolerira i progledava kroz prste koliko se može. Neka policija i DORH odrade svoj posao, nema nedodirljivih i HDZ pušta institucije da neovisno obavi posao koji treba - istaknuo je Sokol.

Saborski zastupnik HDZ-a Mario Kapulica rekao je kako se u HDZ-u itekako vode razgovori kako prevladati energetsku krizu koja je već pogodila tvrtke, poduzetnike, udruge.

- Itekako o tome razgovaramo na ozbiljan način, u to je uključeno Ministarstvo i Vlada. HDZ će napraviti sve u realnim okvirima da zaštiti svoje gađane od enormnog poskupljenja koje se najavljuje. Zasad su kućanstva pošteđena, no to ostavlja danak u privatnom sektoru, tvrtkama i udrugama i zainteresirani smo da se taj problem riješi - rekao je Kapulica u izjavi novinarima nakon izbornog sabora Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski".