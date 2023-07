Ponedjeljak sunčan, u srijedu opet stiže nevrijeme: Objavili i što nas čeka tijekom kolovoza

Iza nas je još jedan 'promjenjivi' vikend. U subotu smo uživali u suncu, već u nedjelju, u velik dio Hrvatske, stigla su grmljavinska nevremena, kiša...

Ponedjeljak bi trebao proći bez prevelikih oscijalacija.

POGLEDAJTE VIDEO:



- Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno više oblaka, ujutro mjestimice i magla. Još u noći i ujutro lokalno na kopnu malo kiše, a popodne izolirani kratkotrajni pljusak, uglavnom u gorju. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima, a popodne sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu od 20 do 24 °C. Najviša dnevna od 25 do 29, na moru između 29 i 33 °C - javlja DHMZ.

A prognostičar Dragoslav Dragojlović najavio je kakvo nas vrijeme očekuje u kolovozu za HRT.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Imamo jak signal da bi u prvoj polovici mjeseca temperatura zraka mogla biti čak malo niža od prosječnih vrijednosti za ovo doba godine, ali isto tako oborina će biti nejednoliko raspoređena. Tako da će mjestimično biti u obliku lokalnih pljuskova i grmljavine, pa postoji jak signal da će mjestimično biti čak oborina i više od prosjeka za doba godine. Druga polovina kolovoza čini se da bi bila oko prosječnih vrijednosti, znači i po temperaturi zraka i po oborini. Ne smijemo isključiti opet moguća lokalna nevremena, veli Dragojlović, piše HRT.

Za kraj je kazao kako nam novo nevrijeme dolazi već u srijedu, a i da bi potkraj tjedna moglo biti izraženijih pljuskova i grmljavine.