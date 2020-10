Ponegdje temperature do 30, a onda moguće bujičine poplave!

<p>"Najgore tek slijedi!", najavio je Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a u HTV-ovoj večernjoj emisiji "Vrijeme" komentirajući jačanje južine u petak i najavljujući (ne)vrijeme tijekom subote. I to s razlogom!</p><p>Osim u subotu diljem Hrvatske iznadprosječno visoke temperature zraka, koja će u središnjoj i osobito istočnoj Hrvatskoj biti oko dosadašnjih listopadskih rekorda - ponegdje gotovo sigurno i viša od njih - mnogima će smetati i južina, posebice na Jadranu, gdje će prevladavati jako i olujno jugo, uz koje će more mjestimice biti i jače valovito, javlja <a href="https://www.hrt.hr/661295/vrijeme-i-promet/vremenska-prognoza-3102020" target="_blank">HRT</a>.</p><p>I kiša će mnogima prouzročiti nevolje, osobito od kasnog poslijepodneva do nedjeljnog jutra, kada će u većini krajeva biti pljuskova s grmljavinom, ponegdje i olujnog nevremena uz mogućnost tuče, na Jadranu i pijavica. Stoga su stručnjaci DHMZ-a objavili mnogobrojna upozorenja na opasne vremenske pojave.</p><p>Od nedjelje će biti mirnije i malo manje toplo, ali i dalje promjenjivo, uz jugozapadnjak i jugo, te uz povremenu kišu, osobito na Jadranu i područjima uz njega.</p><h2>Subota: Iznadprosječno toplo, jaka južina, ponegdje obilna kiša</h2><p>U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu iznadprosječna toplina biti još izraženija nego u petak. Za listopad ponegdje moguće i rekordna zbog najviše temperature oko 30 °C. Pritom će zapuhati umjeren, na udare i jak južni i jugoistočni vjetar, a prevladavat će sunčano. Kiša će stići tek u noći na nedjelju.</p><p>Iako manje toplo nego na istoku i u središnjoj Hrvatskoj ne može se zanemariti mogućnost lokalnog temperaturnog rekorda za listopad. Pritom će veći dio dana još biti uglavnom suho i djelomice sunčano, uz većinom umjeren južni vjetar, a kiša uglavnom navečer, praćena grmljavinom, mjestimice i u obliku jačih pljuskova.</p><p>U gorju i na sjevernom Jadranu bit će najmanje toplo, te umjereno do pretežno oblačno, a uglavnom od sredine dana, te osobito navečer bit će kiše i često obilnih pljuskova s grmljavinom, uz mogućnost bujičnih poplava. Probleme će stvarati i vjetar, osobito jako i olujno jugo na sjevernom Jadranu, zbog kojeg će more biti i jače valovito. Prema kraju dana jugo u okretanju na jugozapadnjak i slabljenju.</p><p>Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije će glavno obilježje vremena biti jako i olujno jugo. Na otvorenom moru valovi će biti i veći od tri metra. Iako uz promjenjivu naoblaku malo kiše može biti i danju - glavnina, mjestimice i obilna, praćene grmljavinom, vjerojatno će pasti navečer i u noći. Temperatura zraka na obali ujutro oko 20 °C, a danju oko 25 °C.</p><p>Na jugu Hrvatske podjednako toplo i vjetrovito. Uz promjenjivu naoblaku ponegdje može pasti malo kiše, a jača kiša i nevere stižu tek u drugom dijelu noći sa subote na nedjelju. Jugo će biti jako i olujno, a more valovito i jače valovito."</p><h2>Od nedjelje manje toplo, ali i dalje promjenjivo</h2><p>"Na kopnu u nedjelju u noći i ujutro još kiša, osobito na istoku i pljuskovi, a zatim u većini krajeva razvedravanje, uz malo nižu temperaturu. Vrijeme se neće stabilizirati ni u prvim danima idućeg tjedna, pri čemu je kiša najmanje vjerojatna u utorak. Puhat će povremeno umjeren jugozapadnjak.</p><p>I na većem dijelu Jadrana u nastavku vikenda razvedravanje, a mjestimice pljuskovi u početku još na jugu, zatim na sjeveru. U ponedjeljak i utorak promjenjivo, povremeno s kišom i grmljavinom, češće u ponedjeljak. S prolaskom fronte u noći sa subote na nedjelju temperatura će se sniziti, a jugo oslabjeti i okrenuti na jugozapadnjak, nakratko i sjeverozapadnjak i buru, pa će ponovno zapuhati jugo i jugozapadnjak.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing iz DHMZ-a.</p>