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Poništeni gol i slučaj Derifaj imaju dvije važne poveznice...

Piše Ivan Pandžić,
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Poništeni gol i slučaj Derifaj imaju dvije važne poveznice...
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL/Sanjin Strukic/PIXSELL
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Oboje imaju pravno uporište koje je prilično besmisleno i u oba slučaja je ključnu ulogu imao ne sudac, nego VAR soba (Sudsko vijeće) koje je išlo kontra prvotne odluke suca

Možda se na prvi pogled ne čini tako, no poništeni treći gol Hrvatskoj protiv Portugala i slučaj sudski potvrđene optužnice protiv novinarke Danke Derifaj imaju itekako važne dvije poveznice. Oboje imaju pravno uporište koje je prilično besmisleno i u oba slučaja je ključnu ulogu imao ne sudac nego VAR soba (Sudsko vijeće) koje je išlo kontra prvotne odluke suca. Fifina pravila kažu da se dodir kose s loptom smatra kontaktom ako utječe na igru. Sve usporene snimke pokazuju da Igor Matanović nije promijenio putanju lopte, ali senzori su pokazali dodir kose, i to je pravni razlog za poništenje gola. Kod Derifaj je slučaj da su se ona i snimatelj popeli na terasu oko koje postoji spor Marka Perkovića Thompsona i stanara zgrade. Stanari smatraju da je on bespravno uzurpirao njihov krov kojemu nemaju pristup, a Thompson da je kupio i legalizirao cijelu površinu te da ona njemu pripada.

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