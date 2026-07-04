Poništeni gol i slučaj Derifaj imaju dvije važne poveznice...

Možda se na prvi pogled ne čini tako, no poništeni treći gol Hrvatskoj protiv Portugala i slučaj sudski potvrđene optužnice protiv novinarke Danke Derifaj imaju itekako važne dvije poveznice. Oboje imaju pravno uporište koje je prilično besmisleno i u oba slučaja je ključnu ulogu imao ne sudac nego VAR soba (Sudsko vijeće) koje je išlo kontra prvotne odluke suca. Fifina pravila kažu da se dodir kose s loptom smatra kontaktom ako utječe na igru. Sve usporene snimke pokazuju da Igor Matanović nije promijenio putanju lopte, ali senzori su pokazali dodir kose, i to je pravni razlog za poništenje gola. Kod Derifaj je slučaj da su se ona i snimatelj popeli na terasu oko koje postoji spor Marka Perkovića Thompsona i stanara zgrade. Stanari smatraju da je on bespravno uzurpirao njihov krov kojemu nemaju pristup, a Thompson da je kupio i legalizirao cijelu površinu te da ona njemu pripada.