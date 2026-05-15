Poništili natječaj za izgradnju autoceste do Dubrovnika

Hrvatske autoceste priopćile su u petak da je poništen postupak javnog nadmetanja za izgradnju autoceste do Dubrovnika te da su u tijeku pripreme za novo nadmetanje.

"Javno nadmetanje poništava se sukladno članku 298. stavak 1. točka 9. Zakona o javnoj nabavi", stoji u priopćenju uz dodatak kako su sve pristigle ponude premašile procijenjenu vrijednost nabave i iznos planiranih sredstava za realizaciju projekta u investicijskom razdoblju kada je pokrenut postupak javne nabave.

Budući da niti jedna ponuda nije bila u okviru planiranih sredstava, postupak je bilo nužno poništiti, navode iz HAC-a. Hrvatske autoceste d.o.o. već su pokrenule aktivnosti za osiguravanjem uvjeta za ponovno pokretanje postupka javne nabave.

"Ovim putem ističemo da je izgradnja autoceste do Dubrovnika prioritet Hrvatskih autocesta te da poništenje ovog postupka ne mijenja planove vezane uz realizaciju projekta", zaključuje se u priopćenju HAC-a.