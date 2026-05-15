Poništili sušenje Weinsteinu, porota se opet nije dogovorila

Sudac u ponovljenom suđenju za silovanje protiv Harveyja Weinsteina u petak je proglasio postupak neuspjelim. Iako je bivši holivudski mogul i dalje iza rešetaka zbog drugih seksualnih zločina, ova odluka ostavlja njujoršku optužbu za silovanje neriješenom i nakon trećeg suđenja.

Porota nije uspjela postići jednoglasnu odluku o tome je li Weinstein silovao bivšu glumicu Jessicu Mann 2013. godine u jednoj hotelskoj sobi u New Yorku. Nakon višednevnog vijećanja, porotnici su ostali podijeljeni, što je suca navelo da proglasi poništenje suđenja. Ovo je bio treći put da se o ovoj konkretnoj optužbi raspravljalo na sudu, a već drugi put da porota nije uspjela donijeti jednoglasnu presudu. Glasnogovornik Harveyja Weinsteina izdao je priopćenje u kojem se osvrnuo na ishod.

"Nakon što su saslušali svjedočenje tri odvojena puta i nakon što dvije različite porote nisu uspjele donijeti jednoglasnu odluku, možda je vrijeme da okružni tužitelj prestane ponavljati isti slučaj i usredotoči resurse na stvarne zločine koji svakodnevno pogađaju stanovnike New Yorka", stoji u priopćenju dostavljenom Fox Newsu.

Foto: TIMOTHY A. CLARY

Ovo ponovljeno [suđenje za silovanje protiv Harveyja Weinsteina uslijedilo je nakon što je prizivni sud poništio njegovu raniju osuđujuću presudu iz 2020. godine. Sud je tada presudio da je došlo do proceduralnih pogrešaka, prvenstveno zbog toga što je tužiteljstvu bilo dopušteno pozvati svjedokinje čije optužbe nisu bile dio slučaja koji se sudio, što je, prema mišljenju prizivnog suda, nepravedno utjecalo na porotu. Cijeli slučaj u New Yorku temelji se na svjedočenju Jessice Mann, dok tužiteljstvo tvrdi da je Weinstein sustavno koristio svoj ogroman utjecaj i moć u Hollywoodu kako bi manipulirao i napadao žene. Nova porota, koja je odabrana za ovo suđenje, sastojala se od sedam muškaraca i pet žena.

Unatoč neuspjehu suđenja u New Yorku, Harvey Weinstein neće biti pušten na slobodu. On služi kaznu zatvora na temelju druge, odvojene osuđujuće presude donesene u Kaliforniji. U Los Angelesu je 2022. godine osuđen na 16 godina zatvora zbog silovanja i dva slučaja seksualnog napada na jednu europsku glumicu i manekenku. Ta presuda osigurava da će bivši producent ostati iza rešetaka bez obzira na konačni ishod njujorškog slučaja. Weinstein se žalio i na tu presudu. Tijekom boravka u zatvoru, pojavile su se i informacije o njegovom narušenom zdravstvenom stanju, uključujući probleme sa srcem i druge medicinske tegobe.

Slučaj koji je postao globalni fenomen

Optužbe protiv Harveyja Weinsteina bile su katalizator za pokret #MeToo, koji je promijenio globalni diskurs o seksualnom zlostavljanju. Sve je započelo 2017. godine, kada su The New York Times i The New Yorker objavili istraživačke priče u kojima su deseci žena optužili Weinsteina za silovanje, seksualno zlostavljanje i uznemiravanje, a ti su se incidenti protezali desetljećima unatrag. Ukupno je više od 80 žena iz filmske industrije istupilo s optužbama protiv njega. Među njima su i neke od najpoznatijih svjetskih glumica, kao što su Salma Hayek, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Uma Thurman, Rose McGowan i Ashley Judd, koje su javno podijelile svoja traumatična iskustva s moćnim producentom. Za svoje su izvještavanje, koje je razotkrilo desetljeća zataškavanja, The New York Times i The New Yorker 2018. godine dobili Pulitzerovu nagradu za javnu službu. Skandal je doveo do trenutnog Weinsteinovog otpuštanja iz vlastite tvrtke, The Weinstein Company, te izbacivanja iz Akademije filmskih umjetnosti i znanosti.

Pokret #MeToo, koji je izvorno pokrenula aktivistica Tarana Burke, dobio je masovni zamah nakon što je glumica Alyssa Milano pozvala žene da na društvenim mrežama podijele svoja iskustva koristeći hashtag #MeToo. Cilj je bio ukazati na rasprostranjenost problema seksualnog zlostavljanja i uznemiravanja. Taj je poziv potaknuo val sličnih optužbi protiv moćnih muškaraca diljem svijeta, što je rezultiralo brojnim smjenama s položaja i pokrenulo širu društvenu raspravu o zlouporabi moći. Slučajevi protiv drugih javnih osoba, poput komičara Billa Cosbyja, dodatno su naglasili ovaj trend pozivanja na odgovornost, osnažujući žrtve da progovore i traže pravdu.

*Uz korištenje AI-ja