'Ponos Hrvatske ima izniman značaj, veselimo se nastupu'

Zagrebačka filharmonija već je nekoliko puta nastupila na dodjeli nagrade Ponos Hrvatske, a posebno im je, kažu, drago što se vraćaju upravo na 20. obljetnicu ove iznimne manifestacije.

- Ponos Hrvatske smatram iznimnom i hvalevrijednom inicijativom, gdje se građanima dodjeljuje priznanje za hrabra i nesebična djela. Mogli bismo samo poželjeti da takvih inicijativa u našem društvu ima i mnogo više - kazao je ravnatelj Filip Fak. Dodao je da su takvi projekti od neprocjenjivog značaja jer ukazuju na istinske vrijednosti te motiviraju i inspiriraju građane na postupke koji nisu "obvezujući", već građani njima čine neko opće i veće dobro i to od srca.

Koncert Zagrebačke filharmonije u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Filharmonija će ove godine dodatno pridonijeti svečanoj atmosferi te uspotpuniti nastupe naših ovogodišnjih izvođača među kojima je i pjevačica i glumica Vanda Winter s kojom su već surađivali.

- S Vandom Winter smo surađivali u više navrata, a posljednji puta je imala prekrasan nastup s našim orkestrom u sklopu projekta "Disneyjeva čarobna filmska glazba" u rujnu prošle godine. Dakako, vesele nas i nastupi s drugim izvođačima u sklopu dodjele, a to su Zsa Zsa i Damir Kedžo - rekao je ravnatelj Fak.

Vanda ne skriva da se i ona iznimno veseli skorašnjem nastupu.

Održan završni veliki koncert Big band Bjelovar plays ABBA | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

- Na manifestaciji Ponos Hrvatske nastupala sam do sada dva puta. Uvijek me veseli biti dijelom takve krasne manifestacije koja ljudima vraća vjeru u dobrotu, ljudskost i humanost. Važno je generalno poticati da sva ta dobrota oko nas još uvijek postoji, unatoč nekakvim čudesnim vremenima u kojima živimo. Za mene su ponos Hrvatske svi ljudi koji su u stanju staviti nekog drugog na prvo mjesto, pogotovo u situacijama koje znače rizik ili traže žrtvu - kazala je Winter. Otpjevat će pjesme "Feeling good" i njezinu pjesmu "Ako me prestaneš voljeti" koju je napisao Aljoša Šerić.

Održan završni veliki koncert Big band Bjelovar plays ABBA | Foto: Damir Spehar/PIXSELL

Nagradu Ponos Hrvatske utemeljio je list 24sata, a partner je HRT. Priče o našim dobitnicima pratite stoga i u HRT-ovoj emisiji "Dobro jutro, Hrvatska". Svečanu dodjelu pratite 12. travnja na HRT2 od 17.40 do 19 sati. Pokrovitelji projekta su PBZ Card, PPD, OTP Banka, Hrvatska pošta, HEP, Erste banka, INA, Telemach, Končar, Fina, Groupama Osiguranje, Janaf, Studenac, Wiener osiguranje VIG, Podravka grupa, Stega Tisak i Hotel Puntijar.