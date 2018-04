"Ponosan sam na svoje zločine i spreman sam ih ponoviti..."

Ponosan sam na svoje ratne zločine i spreman sam ih ponoviti. Osudili su me suci koji me nikada u životu nisu vidjeli. Prema anglosaksonskom pravu u slučaju kada je prvostupanjska presuda oslobađajuća, oni su ju mogli ukinuti i vratiti na ponovno suđenje, ili je potvrditi. A da je preinače u osuđujuću to nisu mogli, rekao je Vojislav Šešelj, prenosi Alo.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1199386 / ]

On je tako komentirao presudu Mehanizma za međunarodne kaznene sudove (MICT) koji ga je danas osudio na 19 godina zatvora. No kaznu je već odslužio jer mu je u nju uračunato vrijeme provedeno u haaškom zatvoru. Šešelj je odgovoran za progon i deportacije vojvođanskih Hrvata držanjem huškačkog govora u Hrtkovcima 6. svibnja 1992. godine. Presuda je u srijedu izrečena po žalbi haškog tužiteljstva na prvostupanjsku presudu Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju (ICTY) kojom je 31. ožujka 2016. oslobođen odgovornosti za progon i druge zločine počinjene na području Hrvatski, BiH i protiv vojvođanskih Hrvata početkom 1990-ih.