Nakon obustave zbog drona, s Heathrowa se ponovno leti

Sat vremena nakon dojave o viđenju drona iznad Heathrowa i obustave polijetanja, ponovno je krenuo promet na najvećoj londonskoj zračnoj luci.

Podsjetimo, letovi s britanskog aerodroma Heathrow zaustavljena su zbog drona primijećenog u blizini zračne luke, javlja BBC.

- Kao mjeru opreza, zaustavili smo sve letove do kraja istrage. Ispričavamo se putnicima zbog eventualnih neugodnosti - poručila je glasnogovornica zračne luke.

Glasnogovornica na pitanje telefonom nije mogla reći koliko je letova otkazano.

Prije mjesec dana sličan incident s dronovima bio je iznad britanskog aerodroma Gatwick. Letovi su bili u prekidu satima, a obustava letova poremetila je planove tisućama putnika.

We are responding to a drone sighting at Heathrow and are working closely with the Met Police to prevent any threat to operational safety. As a precautionary measure, we have stopped departures while we investigate. We apologise to passengers for any inconvenience this may cause.