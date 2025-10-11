A taj Janaf koji je u središtu pozornosti je sad u teškoj situaciji koja se može znatno poboljšati, ali i pogoršati.
IVAN PANDŽIĆ
Ponude o suvlasništvu u naftnim tvrtkama su samo blef
Prilično je sigurno da od velikih ponuda koje bi potpuno izmiješale vlasništvo ključnih hrvatskih, mađarskih i srbijanskih naftnih tvrtki neće biti ništa. One služe više kao pozadinsko prepucavanje, podbadanje i provokacija u teškim pregovorima te nakon uvođenja sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) i pritiska Donalda Trumpa na Viktora Orbana.
