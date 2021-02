Policija u svom priopćenju navodi kako sumnjaju da su 19. siječnja u Ivancu okrali ženu starosti 72 godine. Osumnjičena je došla u kuću 72 - godišnje žene i ponudila se da joj „istjera vraga iz kuće“. Lakovjerna žena je pristala i dala joj nekoliko stotina kuna i sišla u podrum kako bi „spasiteljici“ dala namirnice. Za to vrijeme je „istjerivačica“ izvadila iz ženinog novčanika više od tisuću kuna.

No, to lažnoj istjerivačici nije bilo dovoljno te se kroz nekoliko dana vratila do 72-godišnje žene u pratnji 37-godišnjeg muškarca. Oni su od lakovjerne žene zatražili dodatnih 5 tisuća kuna da joj, vjerojatno detaljno očiste kuću od vraga. Nakon što je pristala na prijedlog otišla je u njihovoj pratnji do grada kako bi na bankomatu podigla traženi iznos.

Na njezinu sreću nešto nije bilo u redu s karticom tako da nije mogla podignuti novac. Policija je o cijelom takozvanom slučaju zvanom „istjerivanje vraga“, jer se radi o krađi izvijestila odvjetništvo koje će lopovski dvojac istjerati pred lice pravde.