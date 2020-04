'Popio sam četiri tablete kad sam čuo što je Milanović rekao'

Pristali smo na kompromis i maknuli ploču iz Jasenovca da nikoga ne provocira, da nikoga ne vrijeđa i sada ni tamo ne treba biti nego je treba baciti? Gdje, u smeće? Bio je mir, čemu ovo sada, rekao je za Večernji list predsjednik Saveza udruga dragovoljaca HOS-a Borislav Barišić, komentirajući izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića.

Što je Milanović rekao?

Podsjećamo, Zoran Milanović se u srijedu nakon polaganja vijenaca na spomen području za žrtve ustaškog logora u Jasenovcu, osvrnuo i na HOS-ovu spomen ploču na kojoj je uklesana ustaški pozdrav "Za dom spremni", koja je iz Jasenovca premještena u Novsku, rekavši kako je treba maknuti i baciti negdje jer to nema veze s Domovinskim ratom.

- Sam predsjednik Tuđman je samo vrebao trenutak kada da regularnoj vojsci pripoji i paravojne formacije. To mu je uspjelo 1991. Onaj tko misli da se u Domovinskom ratu pod 'Za dom spremni' borio samo za Hrvatsku mora znati da se borio i za restauraciju države iz 1941. - rekao je Milanović, što je izazvalo podosta reakcija.

- To mu nije trebalo, time je pljunuo na legalnu postrojbu Hrvatske vojske koja je dala veliki doprinos u Domovinskom ratu i koja se nije borila za NDH, nego za suverenu, demokratsku članicu Europske unije. Ako on misli drugačije, onda je on predsjednik NDH. To je suludo, poslat ćemo mu ploču neka si je stavi u dnevni boravak i čita imena poginulih. Popio sam četiri tablete za smirenje. Pljunuo je na HOS-ovce kojih je 700 umrlo za ovu državu da bi on mogao biri predsjednik - dodao je predsjednik Saveza udruga dragovoljaca HOS-a Borislav Barišić za Večernji.

Hvidra: Ništa mu nije sveto

Udruga Hvidra istaknula je kako je Milanovićeva izjava sramotna.

"Dok su pripadnici HOS-a krvarili na prvoj crti bojišnice braneći našu zemlju od velikosrpskog agresora, Zoran Milanović nije nikada

osjetio potrebu da se odazove i sudjeluje u obrani Domovine, već je kukavički pobjegao od te časne dužnosti", priopćila je Hvidra.

Poručili su pritom kako je Milanović svima koji su mislili da se, pričajući o apstraktnom zajedništvu, promijenio dolaskom na mjesto predsjednika dokazao suprotno. Milanović je istupom u Jasenovcu, smatraju, pokazao da mu ništa nije sveto, da mu nisu sve žrtve iste, te da nema nikakve civilizacijske dosege ni poštovanja prema poginulim hrvatskim braniteljima koji su dali svoje živote za obranu svake stope hrvatske zemlje po kojoj on sada slobodno hoda.

Veterani četvrte brigade traže javnu ispriku

Udruga veterana 4. gardijske brigade također je osudila Milanovićevu izjavu i objavila kako neće sudjelovati na svečanostima, obljetnicama i drugim prigodama na kojima bude prisutan predsjednik ili njegovi izaslanici sve dok se javno ne ispriča.

- Podsjećamo Milanovića kako su pripadnici postrojbi iz Domovinskog rata koji su koristili pozdrav 'Za dom spremni' jednako zaslužni za obranu Republike Hrvatske od veliko srpske agresije kao i svi ostali hrvatski branitelji. Isto tako, podsjećamo ga da su četnici upravo to napravili braniteljima s takvim oznakama 1991. godine na širem vukovarskom području, a pronašli smo ih tek nakon 28 godina. Mi, veterani 4. gardijske brigade, poručujemo Zoranu Milanoviću, četnicima je to pošlo za rukom 1991., makli su ih, bacili su ih negdje, ali Vama gospodine Milanoviću i sličnima to neće poći za rukom 2020. niti bilo kada, mi Vam nećemo dopustiti. Dosta je gaženja hrvatske žrtve. Ovim putem pozivamo sve suborce koji sudjeluju u političkom životu Hrvatske da se javno ograde i osude sulude izjave i govor mržnje od trenutnog predsjednika Zorana Milanovića - objavili su.

Brkić: Napada i omalovažava ulogu HOS-a u obrani domovine

Trenutni predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović, nažalost nije imao osobne hrabrosti sudjelovati u Domovinskom ratu kada je trebalo braniti svoj narod i svoju zemlju, ali je danas imao "hrabrosti" napasti i omalovažiti značajnu ulogu HOS-a u obrani naše domovine, objavio je Milijan Brkić na Facebooku.

HOS-ovci: Predstavlja se kao fakin, ali nije obukao odoru

Na Milanovićevu izjavio reagirao je i Savez udruga dragovoljaca Hrvatskih obrambenih snaga (UDHOS)

"Njegova današnja izjava da spomen ploču poginulim HOS-ovcima 'treba maknuti, baciti negdje' uvreda je svim dragovoljcima HOS-a, njihovim roditeljima i prijateljima, ali i svim hrvatskim braniteljima", priopćio je UDHOS.

Poručili su da se na spomen ploči koja je bila postavljena u Jasenovcu, a kasnije izmještena u Spomen park Novska, nalaze imena časnih hrvatskih branitelja koji su poginuli braneći svoju zemlju, među njima i Marija Huisa, najmlađeg pripadnika HOS-a, koji je poginuo u dobi od 17 godina.

- Milanović je 1991. imao 25 godina, a iako se zna predstavljati kao ulični fakin i fajter, nije se odazvao zovu domovine, nije obukao odoru ni čizme niti je išao braniti Hrvatsku. U Domovinskom ratu Hrvatsku je branilo 3000 pripadnika HOS-a i gotovo nije bilo ratišta na kojem nije bilo postrojbi HOS-a čiji se pripadnici "nisu borili za nikakvu fašističku tvorevinu već su branili Hrvatsku od jugovojske i četnika koju su nosili crvenu zvijezdu petokraku. Gospodine predsjedniče, znate li da je samo u par mjeseci 1991. godine poginulo više od 700 pripadnika HOS-a koji su na rukavu nosili grb koji vi sada spominjete i koji se nalazi na spomeniku poginulima koji bi Vi sad 'bacili negdje'" - stoji u njihovom priopćenju.

