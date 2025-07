Poplave u Teksasu: Vodeni val odnio kamp, 24 mrtvih, još se traga za nestalim djevojčicama

Najmanje su 24 osobe po novim podacima poginule u poplavama u Teksasu, objavio je u subotu okružni šerif Larry Leitha. I dalje se traga za 23 djevojčice koje su nestale u vodenoj stihiji.

Američka Nacionalna meteorološka služba proglasila je izvanredno stanje zbog bujičnih poplava za dijelove okruga Kerr, oko 105 km sjeverozapadno od San Antonija, nakon grmljavine s jakim pljuskovima koji su donijeli i do 30 cm kiše.

Dalton Rice, gradonačelnik Kervillea, sjedišta okruga, rekao je novinarima da su se ekstremne bujice pojavile pred zoru bez ikakva upozorenja, što je spriječilo vlasti da izdaju bilo kakve naredbe za evakuaciju.

"Ovo se dogodilo vrlo brzo, u vrlo kratkom vremenskom razdoblju i nije moglo predvidjeti", rekao je Rice. "Sve se zbilo u manje od dva sata."

Okružni šerif Larry Leitha rekao je novinarima da je 24 ljudi pronađeno mrtvo. Prvi podaci govorili su o 13 mrtvih.

Vlasti tragaju za 23 djevojčice koje se vode kao nestale nakon što im je vodeni val odnio kamp. U blizini poplavljenih područja rijeke Guadalupe bilo je ukupno 18 ljetnih kampova sa 700 djece. U ostalim kampovima nemaju stradalih ili nestalih.

"Molimo se da se svi nestali pronađu živi", rekao je zamjenik teksaškog guvernera Dan Patrick.

Patrick je rekao da je rijeka Guadalupe u svega 45 minuta porasla za osam metara zbog jakih pljuskova koji su preplavili područje.

Timovi za potragu nadlijetali su područje s 14 helikoptera i desetak dronova, uz stotine hitnih službi na terenu koje su spašavale one koji spas potražili penjući se na stabla.

S obzirom na to da prognostičari najavljuju da će kiše biti još, Patrick je upozorio da se prijetnja mogućim bujičnim poplavama proteže od San Antonija do Waca u sljedećih 24 do 48 sati.