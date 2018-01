Evakuirali više od 100 koliba: Chamonix strahuje od lavina

Više od stotinjak planinskih koliba obuhvaćeno je planom evakuacije u poznatom francuskom skijalištu Chamonix zbog maksimalne opasnosti od lavina u ponedjeljak u masivu Mont Blanc, objavile su lokalne vlasti.

We’re on lock down again today, roads are closed & we have to stay at home due to avalanche risk & for our safety! Think I’ll take a rest day today ready for the rest of the week! #alps #chamonix #winter pic.twitter.com/kfHweEcEoq