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SKUPLJE CIJENE

Porasla inflacija u Hrvatskoj

Piše 24sata,
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Porasla inflacija u Hrvatskoj
Zagreb: Sunce nakon kiše izmamilo Zagrepčane na Dolac | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL
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Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u kolovozu 2026. u odnosu na kolovoz 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 3,7 posto

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u kolovozu 2026. u odnosu na kolovoz 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 4,1 posto, dok su u odnosu na srpanj 2026. (na mjesečnoj razini) više za 0,3 posto, piše N1.

Promatrano prema glavnim komponentama indeksa (posebnim agregatima), procijenjena godišnja stopa promjene za Energiju iznosi 17,4 posto, za Usluge 7,2 posto, za Hranu, piće i duhan 0,1 posto, a za Industrijske neprehrambene proizvode bez energije -1,3 posto.

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Porast stope promjene na mjesečnoj razini procijenjen je za komponente Energija, za 3,7 posto, te Usluge, za 0,1 posto, dok je pad stope promjene procijenjen za komponente Industrijski neprehrambeni proizvodi bez energije, za -0,9 posto, te Hrana, piće i duhan, za -0,2 posto.

Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene harmoniziranim indeksom potrošačkih cijena, prema prvoj procjeni, u kolovozu 2026. u odnosu na kolovoz 2025. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 3,7 posto, a u odnosu na srpanj 2026. (na mjesečnoj razini) za 0,3 posto.

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Komentari 8
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